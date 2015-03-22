ننشر نص تحقيقات النيابة مع مؤسس صفحة "داهف" المتهم بالترويج " داعش"

حصل " اليوم السابع " على نص التحقيقات التى باشرتها نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد حامد، مع "طارق رمضان طه" موظف بالإدارة المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة القاهرة ومؤسس صفحة "داهف" اختصار لاسم "الدولة الإسلامية بالهرم وفيصل"، والتى كان يستخدمها لترويج عن الانضمام لـتنظيم "داعش" الإرهابى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وترويج أفكار تضر بأمن واستقرار البلاد.

وجاء فى تحقيقات النيابة بالقضية المقيدة برقم 31379 لسنة 2014 جنح قسم الهرم، بتاريخ 15 أكتوبر من العام الماضى، أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "داهف" لنشر فكر جماعة الإخوان المسلمين، وداعش الإرهابية من خلال استخدام الصفحة لدعوة العامة للعنف ضد الجيش والشرطة.

وإلى نص التحقيقات:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى " داهف"، وذلك لنشر فكر وأهداف جماعة الإخوان الإرهابية والتى من شأنها تعطيل أحكام القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها مع علمك بتلك الأغراض والأهداف؟

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم باستخدام الصفحة التى قمت بإنشائها للدعوة العامة للعنف واستخدام القوة والتحريض على ذلك مع رجال وقوات وزارة الداخلية أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم العمومية؟

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حال كونها من الجماعات الإرهابية مع علمك بذلك ؟

س : وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بإنشاء الصفحة محل الاتهام الأول؟

س: ما هى إذن ظروف ضبطك وإحضارك ؟

س: متى وأين حدث ذلك؟

س: وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر ؟

س: ومن القائم بإلقاء القبض عليك ؟

س : ولماذا قام سالف الذكر بإلقاء القبض عليك؟

س: وهل قام سالف الذكر بتفتيش العقار سكنك ؟

س: وما الذى أسفر عنه التفتيش ؟

س: وما هى علاقتك بالمقدم محمد القاضى، المقدم بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وهل من ثمة خلافات ؟

س: هل لديك سوابق ؟

س: هل لديك اسم شهرة ؟

>ج: محصلش.>ج: محصلش.>ج: محصلش.>ج : محصلش .>ج: اللى حصل إن أنا كنت نايم فى البيت، ولقيت الباب بيخبط وفتحت الباب ولقيت قوات من الشرطة، ودخلوا البيت وفتشوا الشقه كلها، وخدوا اللاب توب وكيسة الكمبيوتر، وراوتر وعرفت إنهم نزلوا فتشوا الصيدلية اللى أنا مديرها، وخدونى على قسم الهرم، وسألونى إنت بقى بتاع داعش ولا داهف وصورونى ودخلونى الحجز، واتعرضت على النيابة امبارح وجابونى النهاردة هنا تانى، وهو ده كل اللى حصل.>ج: الكلام ده حصل يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2014، حوالى 10 مساء، فى البيت رقم 36 شارع النصر من الصفا والمروة، الهرم، الجيزة.>ج: أنا كنت موجود فى البيت.>ج: أنا عرفت إنهم ضباط من وزارة الداخلية، وضباط من قسم الهرم، ومعاهم عساكر كلهم لابسين ملكى.>ج: أنا عرفت منهم إنهم قالولى إنى تبع داعش أو داهف، وإنى كلمتهم على النت.>ج: أيوة.>ج: هما خدوا اللاب توب والراوتر وكيسة الكمبيوتر، وهاتفين محمولين.>ج: مفيش أى علاقة أو خلافات.>ج : لا .>ج : لا .

فيما أشارت تحريات الأمن الوطنى أن المتهم المذكور من مستخدمى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويمتلك جهاز راوتر لاستقبال خدمات الشبكة بمسكنه ويقوم بإمداد مخالطيه بمحل إقامته بوصلات من خط الإنترنت المملوك له، حيث أوضحت التحريات أنه جار تحديدهم، وجارى تكثيف التحريات لتحديد القائمين على الصفحة المشار إليها .

موضوعات متعلقة:

- تجديد حبس "أدمن صفحة داهف" المروجة لـ"داعش" 45 يوما فى الجيزة