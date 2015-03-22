السبسى يقر بوجود "خلل" أمنى فى تونس

أقر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بوجود "خلل" فى الاجهزة الامنية فى بلاده ادى الى سهولة القيام بالاعتداء على متحف باردو، وذلك فى مقابلة نشرها السبت الموقع الالكترونى لمجلة "بارى ماتش" الفرنسية.

وقال "هناك خلل" مضيفا ان "الشرطة والمخابرات لم ينسقا تماما من اجل فرض الامن فى متحف" تونس.

واشار قائد السبسى مع ذلك الى ان الاجهزة الامنية "تحركت بطريقة فعالة جدا من اجل انهاء الاعتداء على متحف باردو بسرعة وتحاشوا بالتأكيد سقوط عشرات القتلى الاضافيين فى حال تمكن الارهابيون من تفجير احزمتهم الناسفة".

واكد من جهة اخرى ان "تونس لن تحكم ابدا من خلال الشريعة" وانها "ستبقى ملاذا للديموقراطية".

وكان تنظيم الدولة الاسلامية قد تبنى الاعتداء الاربعاء على متحف باردو بتونس والذى اسفر عن مقتل 20 سائحا اجنبيا ونونسى واحد.

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