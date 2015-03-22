أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السبسى يقر بوجود "خلل" أمنى فى تونس

Google+ Print
السبسى يقر بوجود "خلل" أمنى فى تونس السبسى يقر بوجود "خلل" أمنى فى تونس
أقر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بوجود "خلل" فى الاجهزة الامنية فى بلاده ادى الى سهولة القيام بالاعتداء على متحف باردو، وذلك فى مقابلة نشرها السبت الموقع الالكترونى لمجلة "بارى ماتش" الفرنسية.

وقال "هناك خلل" مضيفا ان "الشرطة والمخابرات لم ينسقا تماما من اجل فرض الامن فى متحف" تونس.

واشار قائد السبسى مع ذلك الى ان الاجهزة الامنية "تحركت بطريقة فعالة جدا من اجل انهاء الاعتداء على متحف باردو بسرعة وتحاشوا بالتأكيد سقوط عشرات القتلى الاضافيين فى حال تمكن الارهابيون من تفجير احزمتهم الناسفة".

واكد من جهة اخرى ان "تونس لن تحكم ابدا من خلال الشريعة" وانها "ستبقى ملاذا للديموقراطية".

وكان تنظيم الدولة الاسلامية قد تبنى الاعتداء الاربعاء على متحف باردو بتونس والذى اسفر عن مقتل 20 سائحا اجنبيا ونونسى واحد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365