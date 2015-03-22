ضبط عاطل بجوزته 70 قرصًا مخدرًا بمحطة مترو الجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة رابع مترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط "محمود.م.ع"، 27 سنة، عاطل بحوزته 70 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى، وذلك أثناء تواجده بمحطة مترو الجيزة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وسبق اتهامه فى القضية رقم 234 لسنة 2010 جنح قسم شرطة بولاق الدكرور "سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 32389 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور "مخدرات" بالسجن 5سنوات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة .