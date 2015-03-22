بالفيديو .. اقتحام الإرهابيين متحف باردو بتونس

نشرت وزارة الداخلية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك مساء أمس السبت، فيديو وصفته بالحصري، تضمن لحظات دخول العنصرين الإرهابيين المسلحين إلى متحف باردو.

وأرفقت الداخلية التونسية، لقطات دخول الإرهابيين، بصور الأدلة التي تثبت شخصهما.

ونفذ مسلحان الهجوم الإرهابي على متحف باردو الأربعاء الماضي، وقتلا 20 سائحاً وعنصراً أمنياً، قبل أن يتم الإجهاز عليهما.

وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن اعتقال عدد من العناصر الإرهابية المتورطة في دعم العنصرين المسلحين، مشيراً إلى استمرار البحث والتحقيق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس العاصمة، التي تعنى بالقضايا الإرهابية أن هناك “تطورات كبيرة في ملف عملية باردو، مشيراً إلى أن الأبحاث تتقدم في القضية لكنها تجرى في سرية مطلقة وذلك بهدف تحقيق النجاعة والوصول إلى نتائج”.

وأضاف أن تقديم التفاصيل إلى الرأي العام، سيكون في الوقت المناسب لارتباط الملف بالأمن القومي.

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