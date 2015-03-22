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الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الجيش اللبناني بمواجهة الإرهاب

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الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الجيش اللبناني بمواجهة الإرهاب الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الجيش اللبناني بمواجهة الإرهاب

الجيش اللبناني

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست أمس السبت “إن الاتحاد الأوروبي أشاد بجهود الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الراهنة في البلاد”.

وجاءت تصريحات إيخهورست خلال زيارتها فوج الحدود البرية الثاني في الجيش اللبناني في محيط بلدة رأس بعلبك شمال لبنان.

وقالت ايخهورست بعد لقاء ممثلين عن الجيش في رأس بعلبك إن “الاتحاد الأوروبي يشيد بكل جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة في البلاد”.

واطلعت إيخهورست خلال زيارتها على الوضع الأمني على الحدود اللبنانية الشرقية، وأشادت “بالجهود المستمرة والتضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني لصد الهجمات التي تشنها المجموعات المتطرفة المجرمة المتمركزة في سوريا”، بحسب بيان وزعته بعثة الاتحاد في بيروت.

وأعربت إيخهورست عن “احترامها لعائلات الجنود الذين قتلوا أو جرحوا في رأس بعلبك خلال تأدية مهامهم البالغة الأهمية في مراقبة الحدود”، وقالت: “نتوجه بأفكارنا اليوم لأمهات وآباء العسكريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل السلام والأمن”.

وجددت إيخهورست “التزام الإتحاد الأوروبي بالاستمرار في تشجيع تقديم المزيد من المساعدات الدولية للجيش اللبناني خلال الفترة المقبلة”.

وقالت: “إن الاتحاد الأوروبي يعي التحديات الكبيرة التي يواجهها الجيش على الحدود، ليس أقلها ضمن السياق الحالي، ويؤكد على دعمه المستمر له”.

و أشارت إلى “أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للجيش اللبناني وصل إلى حوالي 68 مليون يورو”.

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