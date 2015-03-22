وزير الطاقة الأوكراني: روسيا ستضطر لخفض سعر الغاز بشكل حاد

قال وزير الطاقة الأوكراني أمس السبت إن أوكرانيا واثقة بأن روسيا سيتعين عليها أن تخفض بشكل حاد السعر الذي تتقاضاه من كييف، عن إمدادات الغاز، لأن زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي خفض بشكل كبير اعتماد أوكرانيا على الإمدادات، من شركة غازبروم.

وبمقتضى الاتفاق الحالي تدفع أوكرانيا 329 دولاراً عن كل ألف متر مكعب من الغاز، في الربع الأول من العام، وقالت روسيا إن السعر سيرتفع إلى 348 دولاراً.

وقال ديمتشيشين إت روسيا تدرك إنه “من أجل أن تحتفظ بقدرة تنافسية فإن عليها أن تخفض السعر إلى أقل من 250 دولاراً، أتوقع أن السعر المعقول الذي سنصل إليه في نهاية المطاف سيكون بين 240 دولاراً و250 دولاراً”.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا ثلاث مرات، في سلسلة نزاعات حول الأسعار على مدى الأعوام العشرة الماضية.