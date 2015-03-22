«نقاء»: انخفاض سعر التبغ مدخل لانتشار المخدرات بين الشباب

حذرت جمعية مكافحة التدخين (نقاء) من مخاطر تفشي التدخين بين الشباب.

وقال رئيس مجلس إدارة (نقاء) الدكتور محمد بن جابر اليماني، إن هناك علاقة بين التدخين وتعاطي المخدرات مشيراً إلى أن التدخين يعد سبباً رئيسياً لتعاطي المخدرات، وأن 90 في المئة ممن تعاطوا المخدرات قد جربوا التدخين في الصغر.

وأوضح أن الجمعية تشعر بالإحباط بسبب انخفاض أسعار التبغ في المملكة عن السعر العالمي، بما يشكل محفزًا على إدمان التدخين، ومما يقودهم في نهاية المطاف إلى تعاطي المخدرات.

وأشار د. اليماني إلى أن (نقاء) تسعى إلى نشر ثقافة مكافحة التدخين في أوساط الشباب حتى لا يقعوا ضحايا للمخدرات، ودعا اليماني جميع أفراد المجتمع إلى دعم جمعيات مكافحة التدخين لمواجهة ظاهرة التدخين.

وأشادت (نقاء) بوزارة الداخلية التي تمكنت خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 1436ه من القبض على عدد كبير من المتورطين في جرائم تهريب ونقل وترويج مواد مخدرة.