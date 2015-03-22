التواصل مستمر مع الخدمة المدنية لتصنيف مسار الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية في الوظائف التعليمية

أكدت وكيلة جامعة الأميرة نورة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة حمود المعجل ل"الرياض" على قيام وزارة الخدمة المدنية بإضافة عدد من الوظائف الأخرى لخريجي مسار الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية، وتمثلت تلك الوظائف في باحثي وأخصائيي المواصفات والمقاييس والمعايرة، ووظائف محللي المختبرات، ووظائف أخصائيي حماية البيئة، ووظائف مراقبي البيئة.

وتابعت المعجل لقد " لقد كانت فرص التوظيف في الجهات الصحية لخريجات مسار الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية والذي أقرّ من قبل مجلس جامعة الأميرة نوره بالرياض قبل ست سنوات متاحة، إلا أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وسعياً نحو الجودة أصدرت قبل عام دليلاً محدّثا يتضمن التخصصات المدرجة والمصنفة لدى الهيئة ولم يكن من بينها تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية". كما أفادت الدكتورة المعجل بأن الهيئة كانت قد قدمت وبشكل خطي اعتذارها عن قبول تصنيف مخرجات كلية العلوم مسار الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية لعدم ارتباط التخصص بالمجال الصحي.

وكشفت المعجل عن حدوث مقاومة من الطالبات الراغبات في دراسة مسار الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية حين قررت الجامعة إيقاف هذا المسار وأن الجامعة وردها عديد من شكاوى الطالبات بشكل خطي أو حضوري، وقالت المعجل " لقد أفادت الطالبات على أنهن لا يهمهن التوظيف ويطلبن بعدم إيقاف المسار، وأنهن سيتعهدن خطيا بعدم المطالبة بوظيفة، وان بعضهن يطلبن استمرار المسار والمطالبة بتصنيفه إلا أن الجامعة لم تنفذ تلك المطالب واستمرت في قرارها بإيقاف القبول في هذا المسار ".

وأضافت الدكتورة المعجل بأنه ولعدم إتاحة التوظيف لخريجات تخصص مسار الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية في المجال الصحي وفقا لضوابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استدعى قيام الجامعة فور صدور الدليل المحدث لهيئة التخصصات الصحية بدراسة وضعه عبر لجنة مشكلة بهذا الخصوص، ومشاركة مرئيات القسم المختص والكلية المعنية، ومخاطبة جهات الاختصاص مثل وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأنه بناء على نتائج الدراسة صدر قبل عام قرار بإيقاف مسار الأحياء الجزيئية والاكتفاء بتخصص أحياء عام، بناء على رأي وزارة الخدمة المدنية بأن يكون خريجو مرحلة البكالوريوس في تخصصات أساسية (كيمياء- أحياء- فيزياء) وليس لأن التخصص الموقوف ليس له مجال وظيفي بل لأن تخصص الأحياء العام له مجالات عمل أوسع وبشكل خاص في المجال التعليمي.

وقالت الدكتورة نادرة المعجل " أن قسم الأحياء تبدأ الدراسة فيه في الخمس مستويات الأولى بتخصص واحد هو تخصص أحياء، ثم تتخصص الطالبة في الثلاثة مستويات الأخيرة – أي بدءا من المستوى السادس- في أحد ثلاثة مسارات هي: (الأحياء العامة، الأحياء الدقيقة، الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية) وأنه تم إيقاف القبول في المسارين الأخيرين والاكتفاء بطرح مسار أحياء، مبينة بأن مسمى التخصص هو أحياء- أحياء جزيئية وتقنية حيوية وليس أحياء جزيئية وتقنية حيوية، مما يعني هذا أن مسمى التخصص الأساسي هو "أحياء "، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تخصص أحياء- أحياء جزيئية وتقنية حيوية يوجد له تصنيف وظيفي في دليل التصنيف الوظيفي في الخدمة المدنية، وليس كما يتم تداوله من أنه ليس لدى الخريجين تصنيف وظيفي، وأن لخريجات هذا التخصص تصنيفا وظيفيا في مجالات: محضري مختبرات، فنيي مختبرات، مساعدي باحثين، وكذلك جميع الوظائف الإدارية المساعدة المتاحة لجميع خريجي مرحلة البكالوريوس بكافة تخصصاتهم العلمية والإنسانية، معللة بأن طلب الخريجات هو التصنيف الوظيفي في المجالات الصحية، وأنه كما هو معروف اختلاف المصنفين في المجال الصحي وأفضليته في سلم الرواتب من المصنفين على سلم رواتب محضري المختبرات أو أي وظيفة أخرى لهؤلاء في الخدمة المدنية.

كما نوهت الدكتورة المعجل في تصريحها إلى أن جامعة الأميرة نورة تسعى جاهدة لتصنيف مسار الأحياء الجزئية والتقنية الحيوية في المجال التعليمي، وأن التواصل مستمر ما بينها وبين وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن، مشيدة بوعد الوزارة على تصنيف مسار الأحياء الجزئية والتقنية الحيوية في الوظائف التعليمية.