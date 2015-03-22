عنيزة تطلق مهرجان المسوكف التراثي

أطلقت مدينة عنيزة يوم الخميس الماضي النسخة السابعة من مهرجان سوق المسوكف الشعبي والذي يستمر لمدة عشرة ايام متتالية وذلك في مقر سوق المسوكف الشعبي الواقع بالقرب من اسواق عنيزة المركزية.

ويأتي هذا المهرجان ضمن منظومة المهرجانات السياحية المتخصصة التي تطلقها عنيزة في كل عام.

وبين هزاع بن سيف الثبيتي المشرف العام على مهرجان سوق المسوكف السابع ان المهرجان ضمن رسالته الاساسية يهدف لتشجيع اصحاب الحرف الشعبية والمهتمين بالتراث الشعبي والاسر المنتجة لفتح منافذ تسويقية جديدة ومتميزة لمنتجاتهم المتعددة من خلال تنشيط سوق المسوكف وتفعيله بشكل اكبر.

وأوضح الثبيتي ان تراث البحرين ضيف الشرف هذا العام للمهرجان اذ تم تخصيص جناح خاص بتراث مملكة البحرين الشقيقة لعرض تراث البحرين وبالاخص الحلوى البحرينية ويأتي هذا الجناح ضمن المبادرات السنوية التي يتبناها مهرجان المسوكف الشعبي في كل عام لربط التراث السعودي بتراث الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وعن ابرز الفعاليات قال الثبيتي هناك الاجنحة الرئيسية والاساسية التي ابرزها السوق النسائي الشعبي او كما نسميه (قيصرية الحريم) اضافة الى سوق الاسر المنتجة النسائي ودكاكيين الحرفيين واصحاب المهن الشعبية والتراثية وكذلك ديوانية الشيخ عبدالله الزامل والتي ستكون هي الضيافة اليومية للمهرجان وستكون مفتوحة للجميع ومسرح الطفل اليومي ومشاركات الفرق الترفيهية للاطفال ومزاد التراث الشعبي الذي سيتيح الفرصة للجميع للمشاركة بعمليات الشراء والبيع للمقتنيات والتحف التراثية وكذلك متاحف تراثية متخصصة ستكون مفتوحة بشكل يومي لجميع زوار المهرجان إضافة إلى اطلاق ديوانية التراث الشعبي والتي من خلالها سيجتمع هواة ومحبي الشعر الشعبي والرواة بالديوانية.