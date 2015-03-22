باحث مصرى: أدوية علاج الهربس تقلل معدلات الإصابة بـ"الإيدز"

الهربس(Herpes) واحد من أشهر الأمراض الجلدية التى تصيب الإنسان، وهو مرض فيروسى يرتبط عادة بحالات ضعف الجهاز المناعى، وينقسم إلى نوعين؛ النوع الأول يصيب اللثة والتجويف الفمى والشفاه، أما النوع الثانى فيصيب الأعضاء التناسلية، وفى كلتا الحالتين يظهر المرض كحبيبات على الأجزاء المصابة.

ويسلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج حديثة قام بها باحثون أمريكيون، توصلوا خلالها إلى فاعلية قدرة أحد الأدوية الشائعة لعلاج هربس الأعضاء التناسلية على خفض مستويات فيروس الإيدز، حتى فى المرضى غير المصابين بالهربس.

ويعتقد الباحثون بأن الدواء موضوع الدراسة، الذى يحتوى على المادة الفعالة valacyclovir ومعروف باسم valtrex، يخفض من عدد فيروسات الإيدز فى الدم عن طريق منع هذا الفيروس من التكاثر داخل الخلايا المصابة.

ويضيف الدكتور خير الله أن هذه النتائج لا تقتصر على إثبات فاعلية ونجاح عقار الـvalacyclovir فحسب، بل كشفت النقاب أيضاً عن آلية جديدة للحد من زيادة أعداد فيروس الإيدز، وهو ما يمهد الطريق لاستحداث أدوية جديدة لعلاج هذا الفيروس المدمر.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت على الموقع الإليكترونى لدورية "Clinical Infectious Diseases" فى شهر مارس الجارى.

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