التعرض للإرهاق العصبى يستهلك الكالسيوم بالجسم ويصيبك بتقلص الأصابع

يتعرض بعض الأشخاص إلى حدوث تقلص وتشنج فى أصابعهم، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب، التى قد ينتج عنها نقص فى الكالسيوم بالجسم.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بتشنج وتقلص الأعصاب والأصابع باليدين أو القدمين الإرهاق العصبى أو النفسى نتيجة للضغوطات اليومية، لأن التعرض له يستهلك الكثير من الكالسيوم وعندما تقل مستوياته فى الدم تزداد التقلصات فى الجسم، وترتفع فرص الإصابة بمشاكل الفقرات كالانزلاق الغضروفى وغيرها من الأمراض، مشيرًا إلى أن نقص الكالسيوم فى الجسم يحدث نتيجة عدم تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم أو وجود نقص فى الماغنسيوم وزيادة حمض اللاكتيك بالجسم.

يضيف د. مدحت ثابت، أنه للتغلب على تشنجات وتقلصات الأصابع يجب الابتعاد عن الإرهاق والتوتر العصبى والتوازن فى النشاط الرياضى والعضلى، وتناول مصادر الطعام الغنية بالكالسيوم، مثل اللبن والبيض وشرب السوائل بكثرة حتى تقل نسبة اللاكتيك أسيد المؤدى للتشنجات، مع تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة لإمداد الجسم بالماغنسيوم والزنك.

تشنجات الرقبة أحد أعراض التهابات العصب نتيجة استخدام الكمبيوتر بكثرة