محمد منير: يمكن حل القضايا السياسية بالموسيقى والثقافة والغناء

قال الفنان محمد منير :” إن الموسيقى والغناء والثقافة بيدهم حل الأزمات السياسية، ومنها ملف قضية المياه ” ، لافتًا إلى حلم المصريين بوطن آمن به معدلات كافية من التنمية ” .

وأضاف منير خلال لقائه على فضائية «أم بي سي مصر» أمس السبت :” أنه فرد من أبناء هذا الوطن، وأنه يشارك المواطنين في أحلامهم بتعليم أفضل ورعاية صحية على مستوى أعلى، والحفاظ على أمنها “ .

وأكد على اختياره لكلمات أغانيه بعناية، بحيث إنها تعبر عن حالة أو وضع سياسي معين، ومنها أغنية «إزاي»، مشيرًا إلى قوة الأغنية في توصيل الرسائل وحل الأزمات السياسية، وقدرتها على التعبير عن الحالة.

وأوضح «الكينج» أن العالم يهتم بالشباب والرياضة بنفس القدر، متابعًا: «كرة القدم كمثال لم تقتصر على 11 لاعبًا فقط، بل تفتح الملاعب في المساء للمطربين لإقامة حفلاتهم الغنائية، واستقبال الندوات الثقافية».

وناشد وزير الشباب والرياضة بالسماح لإقامة حفلات غنائية في ملاعب كرة القدم، كجزء من رعاية الشباب وتنوع أذواقهم الفنية بجانب الاهتمام بالصحة البدنية.

> واختتم «منير» حواره قائلًا: «اتمنى أن تكون مصر دوما في أفضل حال، فهي أجمل الأوطان، واتمنى لها مزيد من التنمية والعمل، وتحيا مصر».