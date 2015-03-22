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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لأمين شرطة متهم بقتل مسجل خطر بالبساتين

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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لأمين شرطة متهم بقتل مسجل خطر بالبساتين النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لأمين شرطة متهم بقتل مسجل خطر بالبساتين
طالبت نيابة جنوب القاهرة الكلية، مصلحة الطب الشرعى بسرعة تقريرها الخاص بأمين الشرطة المتهم بقتل مسجل خطر بمنطقة البساتين، أثناء محاولة ضبطه المجنى عليه.

يذكر أن أمين الشرطة أثناء التحقيق معه بقتل المسجل خطر، اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرًا لأنه قام بإطلاق الرصاص الحى على المجنى عليه عقب تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة".

وأشار المتهم، أثناء التحقيقات، إلى أن القوة الأمنية أسرعت فى الجرى وراء المسجل خطر، لأنهم على معرفة سابقة به، من خلال حبسه عدة مرات لتعاطيه واتجاره فى المواد المخدرة، حيث إنه ألقى على الأرض كيسًا يحتوى على قطع من الحشيش، لافتًا إلى أنه حدثت مشادة بالأيدى بينهما، استغرقت دقيقتين، ما أسفر عن إصابة أمين الشرطة فى يده بالمطواة.

وأكد أمين الشرطة، أن الإصابة المتواجدة بيده نتيجة اشتباكه مع المجنى عليه، قبل وفاته، وأن المسافة التى كانت بينه وبين المسجل خطر أثناء خروج الطلقة، ما يقرب من 15 سنتيمترًا.

فقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل وظيفته، على ذمة التحقيقات، كما طالبت بالكشف الطبى عليه لبيان سبب إصابته فى يده، بالإضافة لتحديد المسافة التى أطلق منها المتهم الطلقة النارية على المجنى عليه.

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مصر 365