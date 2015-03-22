تقرير: 9 طلاب طب بريطانيين يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا

قالت صحيفة أوبزرفر البريطانية أمس السبت إن تسعة طلاب طب بريطانيين سافروا إلى سوريا للعمل على ما يبدو فى مستشفيات يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال التقرير الذى نشر على موقع صحيفة جارديان وهى الصحيفة الشقيقة لصحيفة أوبزرفر إن مجموعة مؤلفة من أربع فتيات وخمسة شبان دخلوا سوريا من تركيا الأسبوع الماضى بعد أن سافروا من السودان حيث كانوا يدرسون.

ونقلت الصحيفة هذه القصة عن السياسى التركى المعارض محمد على أديب أوغلو الذى التقى مع أفراد عائلات الطلاب الذين يحاولون اقناع الطلاب بالعودة.

وتقدر أجهزة الأمن البريطانية أن نحو 600 بريطانى ذهبوا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى الجماعات المتشددة من بينهم الرجل المعروف باسم"جون الجهادى" الذى ظهر فى العديد من الأشرطة المصورة لقطع رؤوس رهائن لدى تنظيم داعش.