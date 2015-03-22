تقرير: 9 طلاب طب بريطانيين يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا

قالت صحيفة أوبزرفر البريطانية أمس السبت إن تسعة طلاب طب بريطانيين سافروا إلى سوريا للعمل على ما يبدو فى مستشفيات يسيطر عليها تنظيم داعش.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال التقرير الذى نشر على موقع صحيفة جارديان وهى الصحيفة الشقيقة لصحيفة أوبزرفر إن مجموعة مؤلفة من أربع فتيات وخمسة شبان دخلوا سوريا من تركيا الأسبوع الماضى بعد أن سافروا من السودان حيث كانوا يدرسون.
ونقلت الصحيفة هذه القصة عن السياسى التركى المعارض محمد على أديب أوغلو الذى التقى مع أفراد عائلات الطلاب الذين يحاولون اقناع الطلاب بالعودة.
وتقدر أجهزة الأمن البريطانية أن نحو 600 بريطانى ذهبوا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى الجماعات المتشددة من بينهم الرجل المعروف باسم"جون الجهادى" الذى ظهر فى العديد من الأشرطة المصورة لقطع رؤوس رهائن لدى تنظيم داعش.