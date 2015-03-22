أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقرير: 9 طلاب طب بريطانيين يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا

Google+ Print
تقرير: 9 طلاب طب بريطانيين يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا تقرير: 9 طلاب طب بريطانيين يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا
قالت صحيفة أوبزرفر البريطانية أمس السبت إن تسعة طلاب طب بريطانيين سافروا إلى سوريا للعمل على ما يبدو فى مستشفيات يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال التقرير الذى نشر على موقع صحيفة جارديان وهى الصحيفة الشقيقة لصحيفة أوبزرفر إن مجموعة مؤلفة من أربع فتيات وخمسة شبان دخلوا سوريا من تركيا الأسبوع الماضى بعد أن سافروا من السودان حيث كانوا يدرسون.

ونقلت الصحيفة هذه القصة عن السياسى التركى المعارض محمد على أديب أوغلو الذى التقى مع أفراد عائلات الطلاب الذين يحاولون اقناع الطلاب بالعودة.

وتقدر أجهزة الأمن البريطانية أن نحو 600 بريطانى ذهبوا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى الجماعات المتشددة من بينهم الرجل المعروف باسم"جون الجهادى" الذى ظهر فى العديد من الأشرطة المصورة لقطع رؤوس رهائن لدى تنظيم داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365