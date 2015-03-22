بالفيديو والصور .. 39عمرة للأمهات المثاليات ببيلا وتكريم 61 أخريات احتفالاً بعيد الأم بكفر الشيخ

أقيم مساء أمس احتفالاً لتكريم الأمهات المثاليات بنادي بيلا الرياضي وعدد من الأمهات كافحن لتربية أبنائهن ومنح بعضهن رحلات عمره بحضور الشيخ عبد الفتاح يوسف مدير عام إدارة الأوقاف بكفر الشيخ والقمص أندراوس راعي كنيسة بيلا وعطا عبد الفتاح الضادي رجل الأعمال وزايد الزاهد كبير المذيعين بالتلفزيون المصري وعلاء العريان مدير إدارة الشئون الخارجية أزهرية ولفيف من الشعبيين بمدينة ومركز بيلا.

وأجرى عطا الضادي قرعة العمرة على الأمهات المتقدمات للفوز بالعمرة وعددهم 200أم وفاز بالعمرة 39 من الأمهات بمدينة وقرى مركز بيلا بعد وضع الأسماء في علب وسحب عدد من الأطفال الأسماء كما تم تكريم 61أم أخرى بمنحهم هدايا وشهادات تقدير احتفالا بعيد الأم .

واختلطت دموع الأمهات بزغاريتهن وهن يسمعن أسماءهن بفوزهن برحلات العمرة وهن : زهور البسطويسي عبد المجيد محمد ” بيلا ” وشاديه أحمد السعيد أبو الديار ” بيلا ” ووهيبه هاشم أحمد عبد العال ” بيلا ” وفيروز محمد السعيد أحمد الصاوي ” بيلا ” وهناء السيد رزق ” بيلا ” ونجاح يونس علي مرزوق ” بيلا ” وأحلام السعيد علي السيد عامر عبدالسلام ” بيلا ” ومنال محمد أحمد محمد ” بيلا ” ولطيفه أحمد محمد سعد ” بيلا ” وفايزة أحمد عبد الله القحافي ” بيلا ” وسوسن سامي محمد النجار ” بيلا ” ومس البسطويسي السيد كناني ” البنابوة ” ووفاء محمد إبراهيم مصطفى ” قرى ابشان ” وهناء عبد الله عامر حسبو ” قرى بندر بيلا ” وجملات زكريا محمد حسبو ” قرى بندر بيلا ” وفتحيه السيد سالم شلبي ” الجرايدة ” سميحة محمد عبدالسلام موسى وزينب زكي عبد الجليل داود ” الكوم الطويل ” والهام فوزي البسيوني عيد ووفاء يوسف المرسي السيد شادي ” ابشان” ورضا تاج الدين مصباح سعيد وماجدة محمود أحمد السعيد وهويدا منصور حسين حسين وأمينة عبد الجواد حسن محمد ” العلامية ” وجيهان عبد العزيز عبد الصادق مسعود ” الكراكات ” ورقيه جمعه مصطفى وفاتن محمد خاطر ” الحوة ” ورشا عبد العزيز حجازي وزوجته ماجدة العربي ” كما فاز من ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء العمرة أنغام عبد اللطيف ياقوت حن ونفيسة عبد المعبود محمد عماره.

كما فاز بأداء العمرة بالتذكية كلا من هانم فؤاد حسن عبد العزيز ” عزبة نبل ” ونعمات أحمد باز الشربيني ” كفر العجمي ” والناعسة الششتاوي البدوي ” عزبة سلامه ” وفاطمة محمد محمد العشماوي ” الناصرية – الهنداوي ” وأنغام محمد أحمد محمد ريه ” أبو بدوي ” ونفيسة إبراهيم محمد سلالمه ” الأربعين – حازق” وأمل يوسف بدير ” زوجها توفي في حادث أسفل لودر.

> وأكد عطا عبد الفتاح الضادي إن تكريم الأمهات واجب علينا جميعا وهذه الإحتفالية ليست الأولى والأخيرة بل أنها مستمرة كل عام لأمهات مركز ومدينة بيلا اعترافاً بفضلهن فأنا حرمت من حنان الأب والأم وأعرف قيمتهم جيداً.

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