” داعش” تنشر صور وعناوين 100 جندي أمريكي وتطالب بقتلهم

دعا تنظيم داعش الإرهابي أنصاره المقيمين في الولايات المتحدة إلى قتل 100 جندي أمريكي نشر أسمائهم وعناوينهم على الإنترنت، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتحقق في الأمر.

ونشر التنظيم على الإنترنت ما قال إنه أسماء وصور 100 جندي أمريكي وعناوينهم في الولايات المتحدة، ودعا أنصاره المقيمين في أمريكا إلى قتلهم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد نشر المعلومات على الإنترنت إنها تحقق في الأمر، وقال مسئول بالوزارة طلب عدم نشر اسمه أمس السبت: “لا يمكنني تأكيد صحة المعلومات لكننا نفحصها ونشجع أفرادنا دوما على ممارسة أمن العمليات الملائم وتنفيذ إجراءات الحماية”.

وكتبت جماعة تطلق على نفسها “قسم التسلل الإلكتروني بالدولة الإسلامية” باللغة الإنجليزية أنها تسللت إلى عدد من الخوادم العسكرية وقواعد البيانات ورسائل البريد الإلكتروني ونشرت معلومات عن 100 عضو بالجيش الأمريكي حتى يتمكن منفذو “هجمات فردية” من قتلهم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه لا يبدو أن المعلومات تم الحصول عليها من خلال التسلل إلى خوادم الحكومة الأمريكية ونقلت عن مسئول بوزارة الدفاع لم تذكر اسمه قوله إن معظم المعلومات يمكن العثور عليها في السجلات العامة ومواقع البحث عن العناوين السكنية ووسائل التواصل الاجتماعي.

DEUTSCHE WELLE