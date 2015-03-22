السبسي: تونس لن تحكم بـ” الشريعة” وستظل ملاذًا للديمقراطية

أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بوجود “خلل” في الأجهزة الأمنية في بلاده أدى إلى سهولة تنفيذ الاعتداء على متحف باردو وسط العاصمة الذي قتل فيه 20 سائحا أجنبيا، بحسب «سكاى نيوز».

وقال السبسي في مقابلة نشرها أمس السبت على الموقع الإلكتروني لمجلة “باري ماتش” الفرنسية، إن “هناك خللا” مضيفا أن “الشرطة والمخابرات لم ينسقا تماما من أجل فرض الأمن في متحف باردو.”

وأشار قائد السبسي مع ذلك إلى أن الأجهزة الأمنية “تحركت بطريقة فعالة جدا من أجل إنهاء الاعتداء على متحف باردو بسرعة، ومنعوا سقوط عشرات القتلى الإضافيين في حال تمكن الإرهابيون من تفجير أحزمتهم الناسفة”.

وأكد من جهة أخرى، أن “تونس لن تحكم أبدا من خلال الشريعة”وأنها “ستبقى ملاذا للديمقراطية”.

وكان تنظيم الدولة المتطرف قد تبنى الاعتداء على متحف باردو بتونس والذي أسفر عن مقتل 20 سائحا أجنبيا وتونسيا واحدا.