أفضل ثنائية لفاتن حمامة مع ممثل عربي في استفتاء سيدتي!

سحرت الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة جمهورها العربي بأفلامها التي قاربت الـ100، خلال ظهورها في أدوار ثنائية مع أشهر نجوم السينما، الذين كان من أبرزهم: عماد حمدي، وعمر الشريف، وفريد الأطرش، ومحمود ياسين، وشكري سرحان، ورشدي أباظة، وكمال الشناوي...

مجلة "سيدتي" و"سيدتي نت" استفتيا الجمهور بشأن النجم الذي شكّل معها أنجح ثنائيّ رومانسيّ في السينما العربية خلال مسيرتها الفنية الغنية والحافلة بالإنجازات.

الجمهور العربي يختار عمر الشريف وفاتن حمامة أفضل ثنائي رومانسي سينمائي في مسيرة فاتن الفنية

لم يكن مفاجئاً اختيار الفنان العالمي عمر الشريف من دون زملائه الممثلين كأفضل شريك لزوجته الأولى والوحيدة السابقة فاتن حمامة. وقد شكّلا أنجح ثنائي رومانسيّ سينمائيّ، وفق التصويت الذي أعطاهما 63.2%، في استفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت". فالفنانان قدّما معاً أكثر من 14 فيلماً سينمائياً ما بين بطولة أولى فردية وجماعية، كان من أشهرها فيلمهما المشترك الأول: "صراع في الوادي" الذي تضمّن قبلتهما الشهيرة التي أعلنت حبّهما وقدّمت عمر الشريف إلى الشهرة لكونه أوّل ممثل سمحت له فاتن حمامة بتقبيلها سينمائياً على الشاشة، قبل أن يتزوّجا بعد ذلك في نفس العام إثر انتهاء الفيلم.

بعد ذلك، توالت أفلامهما الناجحة معاً كثنائي، وكان من أجملها: "سيدة القصر" و"أيامنا الحلوة" و"صراع في الميناء".

ولا شكّ في أنّ قصّة حبّهما وزواجهما وتقديمهما ثنائيات رومانسيّة ناجحة خلال علاقتهما الزوجية قد رسخت في الذاكرة السينمائية العربية لدى أبناء جيلهما ولدى الأجيال اللاحقة، حيث تمّ اختيارهما بعد عقود من الزمن مجدداً كأفضل ثنائي رومانسي في السينما العربية الذهبية، التي كانت فيها شعلة الرومانسية متّقدة.

عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة ثاني أفضل ثنائي رومانسي سينمائي.

والمفاجىء كان اسم الممثل الذي تصدّر نتائج استفتاء أنجح ثنائيات فاتن حمامة الرومانسية في السينما العربية بعد عمر الشريف، إذ جاء العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ بنسبة 10.6.% ، على الرغم من أنه لم يقدّم معها سوى فيلمين فقط هما: "أيامنا الحلوة" الذي كان أوّل أفلام عبد الحليم حافظ السينمائية وصديقه أحمد رمزي بمشاركة زوجها عمر الشريف، حيث تنافس الثلاثة على حبّها؛ وذلك إلى جانب فيلمها مع العندليب الذي حمل عنوان "موعد مع السعادة".

وتَفوّق عبد الحليم حافظ على النجوم الذين شاركوا فاتن بطولات ثنائية وهم: عماد حمدي، ومحمود ياسين، وأحمد مظهر، بما يؤكد محبّة ملايين العرب للعندليب الأسمر، كما يؤكّد أنّ شعبية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، التي كانت خلال حياته أقوى من شعبية منافسه فريد الأطرش، لا تزال هي الأقوى حتى بعد رحيلهما، حيث تفوّق الثنائي عبد الحليم وفاتن بفيلمين على ثنائي فريد الأطرش وفاتن حمامة اللذين قدّما معاً ثلاثة أفلام سينمائية أشهرها "الحب الكبير".

وتقديم حمامة أفلاماً كثيرة مع نجوم عرب، من بينهم: عماد حمدي، ورشدي أباظة، وشكري سرحان، وأحمد مظهر، وأحمد رمزي قد يُسهم في نجاح الفيلم بعناصره المتكاملة، إلا أنّ للجمهور ذوقه الخاصّ باختيار الثنائي الرومانسيّ الأفضل.

وعلى الرغم من تصنيف فيلمها "دعاء الكروان" مع أحمد مظهر، وفيلمها "أريد حلا" مع رشدي أباظة، ضمن أفضل 100 فيلم في السينما العربية، فقد سجّل الفيلمان تراجعاً في استفتاء أفضل ثنائيّاتها الرومانسيّة أمام الفنان عمر الشريف، الذي قدّمت معه أفلام رومانسية اختلط فيها الخيال والواقع بعد زواجهما، وعبدالحليم حافظ، الذي تستمرّ شعبيته حتى اليوم وينافس أقوى نجوم اليوم.