مفاجآت بالجملة في إطلاق ألبوم أحلام

أطلقت الفنانة أحلام ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أبتحداك" على شبكة الـ iTunes العالمية على قائمة الـ Pre-Order، يوم السبت.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل رسمي في الرابع والعشرين من مارس الثلاثاء المقبل في دبي مول.

وكشفت مصادرلـ"سيدتي نت" أنه سيكون هناك فقط مئة نسخة من الألبوم يوم حفل الإطلاق في مول دبي، وسيحق لمن يحصل على نسخته التقاط الصور التذكارية مع النجمة أحلام وسيجلس في مكان مخصص له.

وسيقام مؤتمراً صحفياً لتدشين الألبوم بحضور أهل الصحافة والإعلام وشخصيات فنية واجتماعية بارزة، إضافة إلى تغطية مباشرة من قصر الملكة أحلام في دبي، خلال برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة mbc الأربعاء المقبل.

كما تطل فنانة العرب في لقاء إذاعي الإثنين المقبل لمدة ثلاث ساعات من الخامسة مساء وحتى الثامنة، وسيتم بثّه عبر ٦ إذاعات وهي: MBC FM، Bahrain FM، Panorama FM، Hala FM، وAL RABE3A FM.

يذكر أن أحلام كانت قد طرحت كليب أغنية "ملهوفة لصوتك" وحققت نسبة مشاهدة عالية خلال أيام قليلة تخطّت الربع مليون مشاهدة وحصدت الأغنية المرتبة الأولى على موقع أنغامي.

وألبوم "أبتحداك" باكورة أعمال أحلام الغنائية مع شركة الإنتاج الفني "بلاتنيوم ريكورد" التابعة لمجموعة mbc، ويتضمن 9 أغاني، تتعاون فيها مع أبرز الأسماء في عالم الشعر والتوزيع في الخليج والعالم العربي، بتوقيع الملحن الكبير طلال.