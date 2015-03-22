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وزارة التخطيط: نعمل على إعادة الهيكلة الإدارية لـ6 وزارات

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وزارة التخطيط: نعمل على إعادة الهيكلة الإدارية لـ6 وزارات وزارة التخطيط: نعمل على إعادة الهيكلة الإدارية لـ6 وزارات
كشف الدكتور طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الهيكل الإدارى لستة وزارات، وهى التعليم العالى والصحة والزراعة والرى والثقافة كمرحلة أولى لتطوير الهيكل الإدارى لكافة الوزارات، موضحًا أن تطوير الهيكل الإدارى يتضمن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وتحديد أهدافه وخطته الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعادة وتحديد اختصاصات الموظفين وهى كلها مبادئ الإدارة الأولى.

وأضاف طارق الحصرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تطوير الهيكل الإدارى للوزارات يشمل أيضا تبسيط الهيكل الإدارى وتقليل المستويات التنظيمية بين أعلى وأقل مستوى، وإعادة توزيع العاملين داخل الوزارات، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل تحركت من الوزارة لبعض الجهات الحكومية لبدء دراسة وضعها قبل وضع الهيكل الإدارى الجديد.

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