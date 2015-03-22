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قطع المياه عن مدينة بنى سويف 12ساعة بدءًا من الثامنة مساء الاثنين المقبل

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قطع المياه عن مدينة بنى سويف 12ساعة بدءًا من الثامنة مساء الاثنين المقبل قطع المياه عن مدينة بنى سويف 12ساعة بدءًا من الثامنة مساء الاثنين المقبل
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف اليوم السبت عن قطع المياه عن مدينة بنى سويف من الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 23/3/2015م حتى الساعة الثامنة صباح الثلاثاء 24/3/2015م وذلك لربط خط طرد الصرف الصحى الجديد بخط طرد الصرف القديم الخاص بمحطة رفع أحمد عرابى بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

ومن جانبه أكد المهندس محمود طه رئيس الشركة ببنى سويف فى بيان إعلامى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال ربط خط الصرف بمحطة الرفع فى أسرع وقت ممكن مطالبًا الأهالى بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال ساعات انقطاع المياه.

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