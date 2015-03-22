الإسماعيلية تستعد لانطلاق مهرجان الهجن الرابع عشر فى 24 مارس

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إقامة مهرجان الإسماعيلية الرابع عشر لسباقات الهجن على مدى يومى 24-25 من شهر مارس الجارى، حيث يشارك بالمهرجان عدد كبير من القبائل العربية من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.

ويعد المهرجان هو أول مهرجان للهجن فى مصر هذا العام، بعد تأجيل بطولة أسوان للهجن وبطولة نويبع للهجن.

وقال عصام عطية، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى للهجن وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضة الهجن، إنه تم توجيه الدعوة لعدد من رؤساء الاتحادات العربية، وأضاف: من المنتظر مشاركة مجموعة من الوفود العربية ممثلة لدول كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والسودان والإمارات العربية.

وأكد أنها المرة الأولى التى تقام مثل تلك الفعاليات على أرض مصر، من حيث إقامة سباق خاص للدول العربية الشقيقة، تحت رعاية الاتحاد العربى لرياضة الهجن، وذلك تنفيذًا لقرار الاتحاد العربى الذى تم إقراره خلال اجتماعه الأخير بدولة الكويت، بأن يتم إقامة مهرجان عربى دوريًا كل عام فى إحدى الدول العربية.

وأشار عطية، إلى أن هذا السباق يعد تجربة فعلية تقام لأول مرة على أرض مصر، ويصاحب المهرجان سهراية بدوية، تشمل عروضًا للفن الشعبى البدوى، وفقرات من الشعر البدوى لعدد من الشعراء العرب من السعودية والأردن ومصر.