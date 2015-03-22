بالصور.. ضباط المرور فى السويس يوزعون الورود فى عيد الأم

قام ضباط المرور فى السويس مساء أمس بقيادة العميد محمد الدفراوى مدير مرور السويس بتوزيع الورود على السيدات مستقلى السيارات فى السويس بمناسبة عيد الأم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتعليمات اللواء طارق الجزار مساعد الوزير لأمن السويس والذى أشرف وشارك فى توزيع الورود وتهنئة الامهات فى السويس.

وقام ضباط المرور بتوزيع الورود بمنطقة المفارق، بطريق الكورنيش الجديد، وكذلك بتقاطع الكورنيش مع شارع الجيش بإيقاف السيارات التى تستقلها السيدات وإهداء وردة لكل أم تقديرا لدورها، وقدمت الأمهات الشكر لرجال الشرطة، على اللافتة الطيبة منهم تجاه الأمهات.

تقديم الورود لإحدى السيدات

العميد محمد الدفراوى يقدم الورود

جانب من توزيع الورود

توزيع الورود بكمين مرورى فى حب مصر

إحدى السيدات تقدم الشكر لضباط المرور