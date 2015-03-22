رئيس لجنة الحوار ببرلمان ليبيا: قلوبنا مفتوحة للحوار وسنستمر فى هذا المسار

قال محمد شعيب النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى ورئيس لجنة الحوار بالبرلمان "طبرق" إننا كنا من السباقين إلى الحوار فذهبنا إلى غدامس وإلى جنيف وإلى طرابلس، كل ذلك لأن قناعتنا أن الحوار هو خيار وطنى وخيار استراتيجى ليس محاولة تكتيكية من البرلمان، وأكدنا ذلك عدة مرات وهذا ما أكدناه فى بدايات الحوار.

وأكد شعيب فى مؤتمر صحفى عقده فى نهاية جلسة حوار أمس أن الحوار هو خيار وطنى لإنقاذ بلادنا من أزمتها للخروج بها من المأساة التى تعيشها نحن ندرك ونشعر بمشاعر الناس ودائما نحاول البحث عن الحل للخروج من الأزمة.

وقال إننا تعاملنا مع الحوار إلى هذه اللحظة بكل مسؤولية وجدية، مشيرا إلى أننا أتينا إلى الحوار بناء على وثيقة قدمتها البعثة الدولية تتعلق بجدول زمنى وجدول عمل التزمنا به ووافقنا عليه، وبالتالى كل ما قمنا به هو التعامل بشكل إيجابى فيما يتعلق بالبنود التى قدمها المبعوث الدولى.

وأكد مرة أخرى أن "قلوبنا مفتوحة للحوار وسنستمر فى هذا المسار ونتمنى أن نلقى التعامل الإيجابى لأن ذلك هو الطريق الوحيد للحل".