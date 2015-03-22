مونتيلا عن تألق صلاح: يمكننا أن نتركه يلعب وحده

واصل فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا الإشادة بالجناح المصري ولاعب الفريق محمد صلاح وذلك قبل لقاء أودينيزي يوم الأحد.

فيورنتينا سوف يحل ضيفا على أودينيزي لمواجهته في إطار الجولة 28 من الدوري الإيطالي، لمواصلة حملته للفوز بمقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث مونتيلا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت قائلا: "إذا كان صلاح باستطاعته إنهاء الهجمات بشكل مميز مثل عادته، فسوف نتركه يلعب وحده".

وأضاف في التصريحات التي نقلها موقع (كورييري فيورنتينو) من المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أودينيزي "صلاح يقوم بأشياء استثنائية، وتأقلم مع الفريق بشكل جيد، لقد استحق تسجيل هدفا أمام روما".

وفشل صلاح في تسجيل هدفا في مرمى روما في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي الخميس الماضي بعدما ارتطمت تسديداته بالعارضة والقائم.