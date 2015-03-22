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بمشاركة الثنائي غزال وجمعة .. ناسيونال ماديرا يجبر بورتو على التعادل

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بمشاركة الثنائي غزال وجمعة .. ناسيونال ماديرا يجبر بورتو على التعادل بمشاركة الثنائي غزال وجمعة .. ناسيونال ماديرا يجبر بورتو على التعادل

(إفي): أهدر بورتو فرصة ذهبية للاقتراب من بنفيكا في صراعهما على قمة الدوري البرتغالي، وذلك بتعادله على ملعب ناسيونال ماديرا بهدف لمثله في الجولة 26.

كان بنفيكا المتصدر قد خسر خارج ملعبه أمام ريو أفي في وقت سابق يوم السبت بهدفين لواحد، ليتيح الفرصة للوصيف بورتو لتقليص الفارق لنقطة واحدة في حال فوزه على ماديرا.

وشارك الثنائي المصري علي غزال وصالح جمعة من البداية وقدما أداء جيد وبالتحديد صالح جمعة.

شاهد - ملخص ما قدمه الثنائي أمام بورتو

لكن "التنانين" اكتفوا بتقليص الفارق مع "النسور" لثلاث نقاط، بعد أن رفعوا رصيدهم للنقطة 62.

أما ناسيونال ماديرا فنال النقطة 33 بالمرتبة التاسعة.

كان الإسباني كريستيان تيو الباديء بالتسجيل لبورتو (ق45) ثم تعادل لأبناء جزيرة ماديرا البرازيلي واجنر دي أندرادي (ق62).

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