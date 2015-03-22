صلاح ضد أودينيزي - هل يدقع مونتيلا بالثلاثي المرعب؟

"لا مجال للخطأ، علينا تحقيق الفوز" هكذا بدأ فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل لقاء أودينيزي يوم الأحد لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

الفيولا يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من لاتسيو صاحب المركز الثالث والمؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث يفصل بينهما أربع نقاط، أو ربما استغلال تعثر روما للقفز إلى وصافة الجدول حيث لا يفرق بينهما إلا خمس نقاط فقط.

وطالب مونتيلا لاعبيه بتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على تحقيق الحلم الأوروبي لفريق مدينة فلورنسا، مشددا في الوقت ذاته على إغلاقهم لصفحة الفوز على روما.

موقع "فيولا نيشن" أشار إلى أن مونتيلا قد يدفع بالثلاثي خوما باباكار، محمد صلاح، وأليساندرو ديامنتي في خط الهجوم من أجل مباغته أصحاب الأرض، فيما توقع تواجد كل من ماريو جوميز وديفيد بيتزارو على دكة البدلاء، مع الدفع خوسيه باسانتا في الدفاع بدلا من سافيتش الغائب للإصابة.

أما على الناحية الأخرى، فمن المتوقع أن يدخل أودينيزي المباراة بطريقة 1-6-3 على أن يكون المهاجم المخضرم أنطونيو دي ناتالي وحيدا في الخط الأمامي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فيورنتينا يرغب في الحصول على ثلاث نقاط هامة قبل فترة التوقف الدولي، حيث لن يخوض الفريق أي مباراة إلا في الرابع من أبريل المقبل أمام سامبدوريا، لتمثل دفعة قوية قبل استئناف النشاط مرة أخرى.