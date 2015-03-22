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القبض على عامل متورط فى إشعال النار بقسم شرطة الوراق

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القبض على عامل متورط فى إشعال النار بقسم شرطة الوراق القبض على عامل متورط فى إشعال النار بقسم شرطة الوراق
ألقت مباحث الجيزة بالتنسيق مع الأمن الوطنى القبض على عامل متهم بالاشتراك فى إشعال النار بقسم شرطة الوراق، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد بتردد المتهم "ص.م" 48 سنة عامل على مسكنه، حيث إنه متهم بالاشتراك مع آخريين باقتحام وإشعال النار بقسم شرطة الوراق، كما أنه صادر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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