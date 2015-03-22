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مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 6976 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 6976 حكما قضائيا خلال 24 ساعة مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 6976 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أدت إلى تنفيذ 6976 "حكم قضائى" متنوع وشملت تلك الأحكام 40 حكم جناية و3223 حكم حبس جزئى و567 حكم حبس مستأنف و2315 حكم غرامة و831 حكم مخالفة.

يذكر أن الحملات تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 54 قطعة سلاح نارى عبارة عن 5 بندقية آلية و11 بندقية خرطوش و4 طبنجات و34 فرد محلى الصنع و320 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و181 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 137 متهما فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 24,470 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,662 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 441 جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 23 جراما و3095 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 12 متهما ارتكبوا 10 سرقة متنوعة وضبط 39 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا وضبط 3 متهمين من المشهور عنهم أعمال البلطجة وبحوزتهم (3) قطع سلاح أبيض وضبط 387 دراجة بخارية مخالفة وضبط 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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مصر 365