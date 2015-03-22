انتحار شاب شنقا بالزعفرانة بعد مروره بضائقة مالية

أقبل، مساء أمس السبت، شاب فى مطلع العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا بمنطقة الزعفرانة شمال البحر الأحمر بسبب مروره بضائقة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

البداية كانت بتلقى العميد أحمد الصادق مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد الطريفى رئيس مباحث مدينة رأس غارب يفيد قيام شاب يدعى "أشرف.م.ع"، 33 سنة، مقيم بأسوان، ويمتلك كشك بقالة بمنطقة الزعفرانة شمال البحر الأحمر بالانتحار شنقا لمروره بضائقة مالية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى غارب المركزى وانتقال النيابة وتشريح الجثة صرحت بتسليمها لذويه.