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فرنسا وإيطاليا ترغبان في زيادة الدعم الأمني والإقتصادي الي تونس

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فرنسا وإيطاليا ترغبان في زيادة الدعم الأمني والإقتصادي الي تونس فرنسا وإيطاليا ترغبان في زيادة الدعم الأمني والإقتصادي الي تونس

أعربت فرنسا وإيطاليا عن رغبتهما في زيادة الدعم الأوروبي الي تونس عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها ، وذلك خلال الإجتماع الذي عقد أمس السبت بمدينة كاين بغرب فرنسا في اطار (٢+٢) بمشاركة وزيري خارجية ودفاع البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس – في تصريح عقب الإجتماع – إن المباحثات مع الجانب الإيطالي تناولت ضرورة تقديم دعم أوروبي لتونس لا سيما على الصعيد الإقتصادي والأمني.

من جانبها ، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي إن فرنسا وإيطاليا تريدان الإستفادة من رئاسة تونس الحالية لمجموعة (٥+٥) المتوسطية التي تضم دول المغرب العربي الخمسة وخمس دول أوروبية (فرنسا ، إيطاليا ، أسبانيا ، البرتغال ومالطا) للتباحث حول القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.
> أ ش أ

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