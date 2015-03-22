فرنسا وإيطاليا ترغبان في زيادة الدعم الأمني والإقتصادي الي تونس

أعربت فرنسا وإيطاليا عن رغبتهما في زيادة الدعم الأوروبي الي تونس عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها ، وذلك خلال الإجتماع الذي عقد أمس السبت بمدينة كاين بغرب فرنسا في اطار (٢+٢) بمشاركة وزيري خارجية ودفاع البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس – في تصريح عقب الإجتماع – إن المباحثات مع الجانب الإيطالي تناولت ضرورة تقديم دعم أوروبي لتونس لا سيما على الصعيد الإقتصادي والأمني.

من جانبها ، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي إن فرنسا وإيطاليا تريدان الإستفادة من رئاسة تونس الحالية لمجموعة (٥+٥) المتوسطية التي تضم دول المغرب العربي الخمسة وخمس دول أوروبية (فرنسا ، إيطاليا ، أسبانيا ، البرتغال ومالطا) للتباحث حول القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.

> أ ش أ