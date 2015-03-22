أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل عنصرين وإصابة آخر من “الكتيبة 166″ التابعة لفجر ليبيا جراء انفجار لغم قرب منطقة النوفلية

Google+ Print
مقتل عنصرين وإصابة آخر من “الكتيبة 166″ التابعة لفجر ليبيا جراء انفجار لغم قرب منطقة النوفلية مقتل عنصرين وإصابة آخر من “الكتيبة 166″ التابعة لفجر ليبيا جراء انفجار لغم قرب منطقة النوفلية

لقى عنصران من الكتيبة 166 العسكرية المكلفة بتأمين مدينة سرت الليبية مصرعهما، وأصيب آخر، إثر انفجار لغم قرب منطقة النوفلية الواقعة شرق المدينة.

وقال الناطق باسم الكتيبة 166 المكلفة بتأمين مدينة سرت خالد أبوجازية – في تصريح صحفي اليوم السبت – إن سبب الوفاة هو انفجار لغم أثناء عمليات التمشيط التي قام بها عناصر تابعة للكتيبة التي التحقت خلال اليومين الماضيين لدعم قوات عملية “الشروق” بالمناطق الشرقية لمدينة سرت إلى بن جواد.

وكانت منطقة النوفلية شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لعملية “الشروق” وعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي التي كانت مسيطرةً على البلدة، إثر هجوم من ثلاثة محاور نفذته قوات “فجر ليبيا والشروق” استهدف إخراجهم من البلدة، أسفر عن هدم مقرين لتمركز التنظيم داخل البلدة، كان يستخدمها فيما يُسمى بالاستتابة والحسبة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا