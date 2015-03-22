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حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/22

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حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/22 حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/22
يتميز أصحاب برج القوس بعصبيتهم الشديدة وعدم قدرتهم على التحكم فى أعصابهم، لكن طرافتهم وخفة دمهم تجعل من حولهم يتعلق بهم ويسامحهم على جميع أخطائهم، فأهم ما يميزهم هو القدرة على الاعتماد عليهم فى كل المجالات، فهم شخصيات مسئولة، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، يجب على أصحاب برج القوس الاهتمام بحياتهم الاجتماعية واكتساب المزيد من الأصدقاء للحصول على تجارب جديدة ومختلفة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>أنت فى حاجة لإعادة ترتيب أولوياتك والبحث عن فرصة عمل أفضل، لا داعى لإجبار نفسك أكثر من ذلك على الاحتفاظ بمهنة لا تحبها أو لا يمكنك تطوير نفسك فيها، وحاول تمارس هواياتك التى لم تعد تمارسها وابحث عن مهنة ووظيفة أفضل تعبر عنك وتبرز قدراتك ومهاراتك التى لا تستخدمها فى مجال عملك الحالى.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية مستقرة وتسير فى طريق صحيح، فطيبة قلبك وطرافتك تحل جميع الأزمات وتقرب حبيبك أكثر منك، فاهتمامك بحبيبك طوال الفترة الماضية ساهم فى زيادة محبته لك ورغبته الدائمة فى إسعادك، لذا استمر فى مراعاة مشاعر حبيبك وتقديرها والاستماع لمشاكله لتتمكن من الحفاظ على هذه العلاقة الجميلة التى تجمعكما.

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مصر 365

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