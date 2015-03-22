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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/22

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/22 حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/22
الروقان والرغبة فى تمضية الوقت بهدوء ودون مشكلات والابتعاد عن الناس لأطول فترة ممكنة والاسترخاء وتأمل المناظر الطبيعية أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الأحد فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الأحد يومًا عصيبًا ستواجه العديد من المشكلات والأزمات التى ستعكر من صفو يومك وتعكر مزاجك وتؤثر على خططك الأسبوعية التى نويت تنفيذها.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>فعلى صعيد العلاقات العامة تؤكد ماجى فرح أن هناك تحسنًا كبيرًا فى علاقاتك الاجتماعية فأنت تمشى على الطريق الصحيح وتهتم بعائلتك وأسرتك وتقضى الكثير من الوقت برفقتهم، وعلاقتك مع أصدقائك فى أفضل حال، لكنك تحتاج إلى مقابلة أشخاص جدد وكتساب صداقات جديدة لتتعرف على جوانب جديدة من الحياة لم تطرق لها من قبل.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015


>وتشير ماجى فرح أن هذا الشهر من الأشهر المميزة التى ستأتى لك بفرص كبيرة، لذا عليك اقتناصها واختيار الأفضل، فالفرص لا تتكرر كثيرًا، لكن حاول التركيز على أولوياتك واختيار الفرص المناسبة والمميزة والتى ستساعدك على التقدم بشكل أكبر وتحقيق نجاحات أكبر فى كل المجالات، ما سيؤثر على حالتك المالية ومزاجك بشكل عام وسيأتى لك بالكثير من الخير والإنجازات التى تحتاجها هذه الفترة.

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مصر 365

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