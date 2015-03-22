حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/22

يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب برج الجوزاء من الشخصيات المتقلبة التى تحب التغيير أولاً بأول وتمل من الروتين والحياة التقليدية العادية، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم دائمًا لزيارة الأماكن الجديدة ومقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم عليك التفكير بشكل مطول قبل اتخاذ أى قرارات أو الإقدام على أى عمل، فتسرعك لن يفيدك وسيجعلك تندم على أفعالك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الكف عن إنفاق أموالك على العديد من الأشياء غير المهمة، وعليك الحد من نفقاتك حتى لا تشعر بالندم فيما بعد، لذا عليك التفكير فى أولوياتك ووضع خطة محكمة وتحديد الأشياء التى تريدها على الفور والأشياء التى يمكنها الانتظار بعض الشىء.
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الاهتمام بصحتك بعض الشىء، فإهمالك فى ممارسة التمارين الرياضية المختلفة واتباع حمية غذائية صحية، سيضرك مستقبلاً ويجعلك أكثر عرضة للأمراض المختلفة، لذا عليك البدء فى الاهتمام بصحتك بشكل أكبر فى الفترة المقبلة قبل فوات الأوان.
> عليك الاهتمام بأصدقائك وعائلتك وتمضية وقت أكبر معهم، فلا تركز على عملك وتهمل باقى جوانب حياتك، فالأصدقاء والأهل هما من يشجعانك على التغلب على مشكلاتك وتمضية حياتك.
على مستوى العمل والمال
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الكف عن إنفاق أموالك على العديد من الأشياء غير المهمة، وعليك الحد من نفقاتك حتى لا تشعر بالندم فيما بعد، لذا عليك التفكير فى أولوياتك ووضع خطة محكمة وتحديد الأشياء التى تريدها على الفور والأشياء التى يمكنها الانتظار بعض الشىء.
على مستوى الصحة
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الاهتمام بصحتك بعض الشىء، فإهمالك فى ممارسة التمارين الرياضية المختلفة واتباع حمية غذائية صحية، سيضرك مستقبلاً ويجعلك أكثر عرضة للأمراض المختلفة، لذا عليك البدء فى الاهتمام بصحتك بشكل أكبر فى الفترة المقبلة قبل فوات الأوان.
على مستوى العلاقات العامة
> عليك الاهتمام بأصدقائك وعائلتك وتمضية وقت أكبر معهم، فلا تركز على عملك وتهمل باقى جوانب حياتك، فالأصدقاء والأهل هما من يشجعانك على التغلب على مشكلاتك وتمضية حياتك.