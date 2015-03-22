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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/22

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/22 حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/22
قدرتهم الشديدة على الإقناع وجدك واجتهادهم فى العمل والضغط على أنفسهم لتحمل الصحاب والتميز، أهم الصفات التى تميز أصحاب هذا البرج، فهم يتميزون بالوفاء والعقل والحكمة التى تجعل منهم أفضل أصدقاء من الممكن مقابلتهم والتحدث معهم، أما فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فمزاجك المتقلب هذه الأيام يؤثر عليك ويجعلك أكثر حساسية لما يدور حولك، فلا تدع مشاعرك تتحكم فيك أكثر من ذلك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>المسئوليات الملقاة على عاتقك تسبب لك الضيق الشديد، لأنك قادر على التغلب على مثل هذه المصاعب لما تتمتع به من قدرة على العمل تحت الظروف المختلفة، بالإضافة إلى حبك الشديد لعملك ورغبتك دائمًا فى التميز وإبهار من حولك تجعلك تتحمل كل شىء فى سبيل تحقيق أهدافك والوصول إلى طموحاتك التى تعمل لتحقيقها منذ سنوات طويلة باجتهاد شديد تحسد عليه.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية تحتاج إلى التجديد والتغيير، حيث تشوب علاقتك مع حبيبك الكثير من الملل والروتين يسبب الفتور على المدى البعيد لذا عليك بالتفكير فى بعض الخطط وتجربة العديد من الأماكن الجديدة مع حبيبك، وربما عشاء رومانسى على ضفاف النيل قد يساعد فى تهدئة الجو بينكم.

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مصر 365

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