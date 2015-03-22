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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/22

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/22 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/22
يتمتع أصحاب هذا البرج بشخصياتهم المرحة التى تنظر للحياة بشكل إيجابى فى كل الظروف، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، حيث يتميزون بطيبة قلبهم وحنانهم المفرض الذى يلاحظه الجميع من حولهم، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم يشهد العديد من الأحداث المفرحة التى ستزيدك من تفاؤلك بالمستقبل ورغبتك فى المضى قدمًا وتحمل المشكلات التى ستواجهها فى طريقك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة الاجتماعية


>حياتك العملية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بسبب اهتمامك بالترويح عن نفسك والخروج فى العديد من النزهات فى الكثير من الأماكن المختلفة التى لم تزورها من قبل، فاستماعك للعديد من نصائح أصدقائك بضرورة التغيير من حياتك بعض الشىء ساهم فى تعرفك على أشخاص جدد يشاركونك نفس الهوايات والاهتمامات.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية على المحك وتشهد العديد من التوترات والاضطرابات، فمزاج السيئ والمتقبل يجعلانك غير قادر على تقبل الأحداث اليومية والمشكلات التى تتعرض لها فى حياتك العملية والاجتماعية، لذا عليك اتخاذ القرار الصحيح وهو التحدث مع حبيبك وإصلاح ما بينكم أو إنهاء هذه العلاقة فى أسرع وقت ممكن حتى لا تؤثر أكثر على حياتك.

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مصر 365

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