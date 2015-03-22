حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/22

الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص محبون للحياة يرغبون فى عيش كل لحظات الحياة والاستمتاع بها على أقصى وجه، فهم الأكثر تقبلاً لمصاعب الحياة، فإذا كنت تريد الحصول على طاقة إيجابية فعليك بكسب ود أحد أصحاب برج الجدى، أما حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فإن اليوم ستشعر بالهدوء النفس والاستقرار الذى كنت تحلم به، وربما تحصل على إجازة من العمل تغير من مزاجك بشكل كبير. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>عليك التفكير فى عملك بعض الشىء، فحبك للخروج واللهو يفقدك تركيزك ويؤثر على خططك وعملك، فلا تدع منافسينك يتفوقون عليك، ركز خلال الأيام المقبلة على التفوق فى العمل والجد والاجتهاد بشكل أكبر لتحصل على تقدير رئيسك وزملائك فى العمل، وتغير انطباعاتهم السيئة التى رسختها بسبب إهمالك وتقصير فى العمل واضطرارهم لتصليح أخطائك وتحمل نتائج إهمالك فى العمل طيلة الأسابيع القليلة الماضية. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها بفضل اعتنائك بشريك حياتك فى الفترة الماضية، حيث استطعت بفضل ذكائك وحس المرح والفكاهة التى تملكها، ترسيخ علاقتك بشريك حياتك بشكل كبير، لذا استمر على هذا المنهج وطور من نفسك لتحافظ على شريك حياتك طوال العمر.

شبكةعيونالإخبارية

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