حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/22

أصحاب برج الثور من الشخصيات الناجحة التى يمكنها إثبات مهاراتها وقدراتها دائما تحت كل الظروف فأصحاب برج الثور لا يتأثرون بالتوتر والضغوطات بل ينجزون أعمالهم فى أسرع وقت ممكن بدقة كبيرة، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الأحد، فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم الحظ يساعدك فى النجاح بشكل أكبر فى العمل والتفوق على زملائك بفضل مشاريعك الناجحة والدقيقة، فستحصد خلال الأيام المقبلة ثمار مجهودك وتعبك فى التطوير من ذاتك. توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>أما بالنسبة للحياة العاطفية فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بالتفكير فيما تملكه الآن والكف عن التخيلات والأحلام والقصص العاطفية غير الواقعية، بل عليك النظر حولك واختيار الشخص الأفضل والأنسب والذى يتوافق مع طباعك وشخصيتك وطبيعة عملك. على مستوى العلاقات العامة

> حياتك الاجتماعية غير مستقرة أنت تثق فى الأشخاص فيمن حولك أكثر من اللازم لذا عليك الاحتراس والحذر فى علاقاتك، فهناك العديد من الأشخاص الذين يضمرون لك الشر ويتمنون لك الشر ولا يتمنون لك الخير على الإطلاق، لذا عليك التفكير جيدًا فى الأشخاص الذين يتقربون لك ويحاولون كسب ودك. على مستوى الصحة

> صحتك جيدة هذه الأيام بفضل التزامك بممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على نظام غذائى صحى ومعتدل، فأنت تسير على الطريق الصحيح هذه الأيام لذا استمر فى الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك حتى تتخلص من جميع عاداتك السيئة بشكل كامل.

شبكةعيونالإخبارية

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