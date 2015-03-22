حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/22

جاذبية كبيرة تميز شخصيات برج الحوت، حيث يتميزون بالغموض الذى يشد الجميع إليهم، فيرغبون فى اكتشاف شخصياتهم والتعرف عليهم بشكل أعمق وأكبر، فعلى عكس الانطباع الأول فهم يتميزون بشخصيات اجتماعية قادرة على التعامل مع كل أنماط البشر، أما عن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم هو الأنسب لمناقشة العديد من الفرص الجديدة التى تلوح فى الأفق وتظهر أمامك، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار الصائب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العملية تسير وفق الخطط التى وضعتها منذ فترة، فستتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال فترة المقبلة، لذا عليك التفكير بجد واجتهاد فى الأيام القليلة الماضية حتى تحقق ما كنت تحلم به منذ فترة وتصل إلى أحلامك وطموحاتك، لا تدع اليأس يتسرب إليك، بل تفاءل حتى تصل إلى طموحاتك وأحلامك، فالإنجازات تتطلب الكثير من الصبر والتحمل.
>غيرتك الشديدة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، ولذا عليك أن تعطيه القليل من الثقة والتحدث معه وتعريفه أن غيرتك الشديدة نتاج لحبك الشديد له وخوفك عليه، لكن عليك الانتباه فهناك شعرة بين الغيرة والشك، فلا تتمادى أو تتجاوز الحد المسوح حتى لا تفقد حبيبك وتندم فيما بعد بعد فوات الأوان.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>حياتك العملية تسير وفق الخطط التى وضعتها منذ فترة، فستتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال فترة المقبلة، لذا عليك التفكير بجد واجتهاد فى الأيام القليلة الماضية حتى تحقق ما كنت تحلم به منذ فترة وتصل إلى أحلامك وطموحاتك، لا تدع اليأس يتسرب إليك، بل تفاءل حتى تصل إلى طموحاتك وأحلامك، فالإنجازات تتطلب الكثير من الصبر والتحمل.
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>غيرتك الشديدة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، ولذا عليك أن تعطيه القليل من الثقة والتحدث معه وتعريفه أن غيرتك الشديدة نتاج لحبك الشديد له وخوفك عليه، لكن عليك الانتباه فهناك شعرة بين الغيرة والشك، فلا تتمادى أو تتجاوز الحد المسوح حتى لا تفقد حبيبك وتندم فيما بعد بعد فوات الأوان.