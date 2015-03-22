حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/22

العقل والحكمة والتفكير فى كل الأمور بدقة وتمهل قبل تنفيذها، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، فهم أصدقاء أوفياء يتميزون بطبية قلبهم وحكمتهم الشديدة فى إسداء النصائح، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن اليوم مناسب لتقابل حب حياتك الذى سيعوضك عما فاتك وعن الأيام المريرة التى مررت بها، وستحصل على ترقية فى عملك ومكافأة مالية كبيرة ستنسيك هموم الأيام السابقة. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>حياتك العملية مزدهرة وفى أفضل حالتها فجدك واجتهادك يجعلانك تتفوق وتحصد العديد من الإنجازات، فنجاحك المهنى يجعلك تكسب أصدقاء جددًا ويوفر لك ترقيات ومكافآت مالية طائلة تجعلك أكثر استقرارًا من الناحية المالية، وربما ستسبب هذه الأشياء فى إثارة غيرة المحيطين بك، فهناك من سيدبر لك العديد من المكائد لذا عليك بالحذر والاحتراس حتى لا تكون فريسة سهلة. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>ستصادف فتاة أحلامك -حب حياتك- التى ستجعلك أكثر تقبلاً لمواجهة مشاكل الحياة ومصاعبها والتغلب عليها، فحياتك العاطفية سابقًا كانت بمثابة عائق أمامك لتنفيذ أحلامك، فلم يحالفك الحظ أبدًا فى العثور على شريكة حياة مناسبة تشاركك هواياتك وطموحاتك وتساعدك فى التقدم والتخطيط لمستقبلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365