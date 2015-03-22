توقعات الأبراج يوم الأحد 2015/3/22

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/22

الروقان والرغبة فى تمضية الوقت بهدوء ودون مشكلات والابتعاد عن الناس لأطول فترة ممكنة والاسترخاء وتأمل المناظر الطبيعية أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الأحد فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الأحد يومًا عصيبًا ستواجه العديد من المشكلات والأزمات التى ستعكر من صفو يومك وتعكر مزاجك وتؤثر على خططك الأسبوعية التى نويت تنفيذها.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/22

>فعلى صعيد العلاقات العامة تؤكد ماجى فرح أن هناك تحسنًا كبيرًا فى علاقاتك الاجتماعية فأنت تمشى على الطريق الصحيح وتهتم بعائلتك وأسرتك وتقضى الكثير من الوقت برفقتهم، وعلاقتك مع أصدقائك فى أفضل حال، لكنك تحتاج إلى مقابلة أشخاص جدد وكتساب صداقات جديدة لتتعرف على جوانب جديدة من الحياة لم تطرق لها من قبل.>وتشير ماجى فرح أن هذا الشهر من الأشهر المميزة التى ستأتى لك بفرص كبيرة، لذا عليك اقتناصها واختيار الأفضل، فالفرص لا تتكرر كثيرًا، لكن حاول التركيز على أولوياتك واختيار الفرص المناسبة والمميزة والتى ستساعدك على التقدم بشكل أكبر وتحقيق نجاحات أكبر فى كل المجالات، ما سيؤثر على حالتك المالية ومزاجك بشكل عام وسيأتى لك بالكثير من الخير والإنجازات التى تحتاجها هذه الفترة.

أصحاب برج الثور من الشخصيات الناجحة التى يمكنها إثبات مهاراتها وقدراتها دائما تحت كل الظروف فأصحاب برج الثور لا يتأثرون بالتوتر والضغوطات بل ينجزون أعمالهم فى أسرع وقت ممكن بدقة كبيرة، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الأحد، فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم الحظ يساعدك فى النجاح بشكل أكبر فى العمل والتفوق على زملائك بفضل مشاريعك الناجحة والدقيقة، فستحصد خلال الأيام المقبلة ثمار مجهودك وتعبك فى التطوير من ذاتك.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/22

>أما بالنسبة للحياة العاطفية فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بالتفكير فيما تملكه الآن والكف عن التخيلات والأحلام والقصص العاطفية غير الواقعية، بل عليك النظر حولك واختيار الشخص الأفضل والأنسب والذى يتوافق مع طباعك وشخصيتك وطبيعة عملك.> حياتك الاجتماعية غير مستقرة أنت تثق فى الأشخاص فيمن حولك أكثر من اللازم لذا عليك الاحتراس والحذر فى علاقاتك، فهناك العديد من الأشخاص الذين يضمرون لك الشر ويتمنون لك الشر ولا يتمنون لك الخير على الإطلاق، لذا عليك التفكير جيدًا فى الأشخاص الذين يتقربون لك ويحاولون كسب ودك.> صحتك جيدة هذه الأيام بفضل التزامك بممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على نظام غذائى صحى ومعتدل، فأنت تسير على الطريق الصحيح هذه الأيام لذا استمر فى الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك حتى تتخلص من جميع عاداتك السيئة بشكل كامل.

يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب برج الجوزاء من الشخصيات المتقلبة التى تحب التغيير أولاً بأول وتمل من الروتين والحياة التقليدية العادية، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم دائمًا لزيارة الأماكن الجديدة ومقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم عليك التفكير بشكل مطول قبل اتخاذ أى قرارات أو الإقدام على أى عمل، فتسرعك لن يفيدك وسيجعلك تندم على أفعالك.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/22

>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الكف عن إنفاق أموالك على العديد من الأشياء غير المهمة، وعليك الحد من نفقاتك حتى لا تشعر بالندم فيما بعد، لذا عليك التفكير فى أولوياتك ووضع خطة محكمة وتحديد الأشياء التى تريدها على الفور والأشياء التى يمكنها الانتظار بعض الشىء.>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الاهتمام بصحتك بعض الشىء، فإهمالك فى ممارسة التمارين الرياضية المختلفة واتباع حمية غذائية صحية، سيضرك مستقبلاً ويجعلك أكثر عرضة للأمراض المختلفة، لذا عليك البدء فى الاهتمام بصحتك بشكل أكبر فى الفترة المقبلة قبل فوات الأوان.> عليك الاهتمام بأصدقائك وعائلتك وتمضية وقت أكبر معهم، فلا تركز على عملك وتهمل باقى جوانب حياتك، فالأصدقاء والأهل هما من يشجعانك على التغلب على مشكلاتك وتمضية حياتك.

يصنف دائمًا برج السرطان على أنهم من أكثر الشخصيات العاطفية التى قد تقابلها فى حياتك، فإحساسهم المرهف وطبيعتهم الهادئة والحساسة والرقيقة أكثر ما يميزهم ويجذب الآخرين لهم، أما بخصوص حظ أصحاب برج السرطان ليوم الأحد فتقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم يشهد العديد من الأحداث المهمة التى يجب ألا تتسرع بشأنها وعليك التفكير بروية وبهدوء حتى تصل إلى القرارات الصائبة وتتجنب الندم بعد فوات الأوان لذا استمع لآراء من حولك لتصل للقرار الصائب فى أسرع وقت ممكن.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/22

>تنصح ماجى فرح أصحاب هذا البرج بالهدوء فمفاجآت عديدة فى طريقها إلى أصحاب هذا البرج، لذا عليهم الاستعداد لتقبل هذه المفاجآت السعيدة منها وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدك وتحسن مزاجك والأشياء غير الجيدة ستجعلك أقوى وأكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى لا مفر من مواجهتها.> علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائمًا على قراراتك وتجعلك تطور من علاقتك مع حبيبك وتجددها أولاً بأول، فأنت لا تدع للملل مدخلاً، فأصحاب برج السرطان هم الأفضل على الإطلاق فى الأمور العاطفية ويشعر شريكهم دائما بالأمان والاحتواء وعدم القلق على مستقبله.

الأسد برج مختلف تعرفه منذ الوهلة الأولى، حيث يتميز أصحابه بالثقة الشديدة بالنفس، والرغبة دائمًا فى التحدث عن أنفسهم وإنجازاتهم طوال الوقت، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل عدم القلق أو التوتر أو الشعور بالضيق حول العديد من المشكلات التى ستواجهك اليوم، فستتمكن فى النهاية من التغلب عليها وسيمر اليوم بسلام وهدوء

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/3/22

>حياتك العملية ليست على ما يرام، فأنت تحتاج للتفكير مطولاً بعيدًا عن الضغوطات فى كل أمورك المتعلقة بالعمل، لا تدع توترك يؤثر عليك وينعكس على قراراتك بل يجب عليك استعادة حماسك مرة أخرى والتفكير فى المستقبل بدلاً من التركيز على ما تملكه الآن، وقم بعمل خطة زمنية تضع بها بعض أهدافك لتتحدى نفسك وتتفوق بشكل أكبر.> أنت تدمر علاقاتك العاطفية دائمًا بعدم اهتمامك بحبيبك وعدم تفرغك له بشكل كامل، وتبرر هذا الفشل بالعديد من المبررات غير الصحيحة، لا تقضى الكثير من الوقت فى ابتكار المزيد من الأعذار بل ابدأ بإصلاح نفسك وعدم تكرار أخطائك السابقة، حتى لا تعيش الباقى من حياتك وحيدًا. وتندم على ما كنت تفعله طلية هذه السنوات السابقة.

طيبة القلب والابتسامة الجميلة المليئة بالأمل والتفاؤل ورقتهم الشديدة وحبهم للحياة رغم الصعاب هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج العذراء بالاهتمام بالصحة والتوقف عن العمل المستمر بشكل يومى وطلب إجازة طويلة والسفر إلى إحدى الدول الأوروبية للاستمتاع لبعض الوقت.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/22

>حياتك العملية كما تشير خبيرة الأبراج ماجى الفرح فى أفضل حالاتها، فحماسك الشديد وحبك لعملك واضح للجميع خاصة رئيسك فى العمل الذى يكن لك الكثير من الحب والاحترام والتقدير نظرًا لجهودك الكبيرة فى تطوير العمل والوصول إلى مكانة مرموقة فى فترة قياسية وتفكيرك دائمًا فى تحسين عملكم وما تقوم به.>عليك بتغيير طريقتك فى التعامل مع شريك حياتك، فلا تجعل خلاصك للعمل أن يؤثر على علاقتك به، فتقصيرك مع حبيبك خلال الفترة الماضية وإنكار ذلك يؤثر على علاقتكما بشكل كبير ويجعلانك تخسر حب حياتك الذى بذلت وقتا طويلا للوصل إليه والتقرب إليه.>حاول تغيير الأماكن التى تعتاد على الذهاب لها، فربما تساعدك الأماكن الجديدة فى الحصول على صفاء الذهن الذى طالما حلمت به، ويمكنك تجربة العديد من المهارات الجديدة والهوايات التى لم تجربها من قبل مثل الرسم أو الغناء والسباحة أو القيام ببعض التجارب المتهورة مثل النط بالباراشوت.

العقل والحكمة والتفكير فى كل الأمور بدقة وتمهل قبل تنفيذها، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، فهم أصدقاء أوفياء يتميزون بطبية قلبهم وحكمتهم الشديدة فى إسداء النصائح، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن اليوم مناسب لتقابل حب حياتك الذى سيعوضك عما فاتك وعن الأيام المريرة التى مررت بها، وستحصل على ترقية فى عملك ومكافأة مالية كبيرة ستنسيك هموم الأيام السابقة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/22

>حياتك العملية مزدهرة وفى أفضل حالتها فجدك واجتهادك يجعلانك تتفوق وتحصد العديد من الإنجازات، فنجاحك المهنى يجعلك تكسب أصدقاء جددًا ويوفر لك ترقيات ومكافآت مالية طائلة تجعلك أكثر استقرارًا من الناحية المالية، وربما ستسبب هذه الأشياء فى إثارة غيرة المحيطين بك، فهناك من سيدبر لك العديد من المكائد لذا عليك بالحذر والاحتراس حتى لا تكون فريسة سهلة.>ستصادف فتاة أحلامك -حب حياتك- التى ستجعلك أكثر تقبلاً لمواجهة مشاكل الحياة ومصاعبها والتغلب عليها، فحياتك العاطفية سابقًا كانت بمثابة عائق أمامك لتنفيذ أحلامك، فلم يحالفك الحظ أبدًا فى العثور على شريكة حياة مناسبة تشاركك هواياتك وطموحاتك وتساعدك فى التقدم والتخطيط لمستقبلك.

قدرتهم الشديدة على الإقناع وجدك واجتهادهم فى العمل والضغط على أنفسهم لتحمل الصحاب والتميز، أهم الصفات التى تميز أصحاب هذا البرج، فهم يتميزون بالوفاء والعقل والحكمة التى تجعل منهم أفضل أصدقاء من الممكن مقابلتهم والتحدث معهم، أما فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فمزاجك المتقلب هذه الأيام يؤثر عليك ويجعلك أكثر حساسية لما يدور حولك، فلا تدع مشاعرك تتحكم فيك أكثر من ذلك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/22

>المسئوليات الملقاة على عاتقك تسبب لك الضيق الشديد، لأنك قادر على التغلب على مثل هذه المصاعب لما تتمتع به من قدرة على العمل تحت الظروف المختلفة، بالإضافة إلى حبك الشديد لعملك ورغبتك دائمًا فى التميز وإبهار من حولك تجعلك تتحمل كل شىء فى سبيل تحقيق أهدافك والوصول إلى طموحاتك التى تعمل لتحقيقها منذ سنوات طويلة باجتهاد شديد تحسد عليه.>حياتك العاطفية تحتاج إلى التجديد والتغيير، حيث تشوب علاقتك مع حبيبك الكثير من الملل والروتين يسبب الفتور على المدى البعيد لذا عليك بالتفكير فى بعض الخطط وتجربة العديد من الأماكن الجديدة مع حبيبك، وربما عشاء رومانسى على ضفاف النيل قد يساعد فى تهدئة الجو بينكما.

يتميز أصحاب برج القوس بعصبيتهم الشديدة وعدم قدرتهم على التحكم فى أعصابهم، لكن طرافتهم وخفة دمهم تجعل من حولهم يتعلق بهم ويسامحهم على جميع أخطائهم، فأهم ما يميزهم هو القدرة على الاعتماد عليهم فى كل المجالات، فهم شخصيات مسئولة، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، يجب على أصحاب برج القوس الاهتمام بحياتهم الاجتماعية واكتساب المزيد من الأصدقاء للحصول على تجارب جديدة ومختلفة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/22

>أنت فى حاجة لإعادة ترتيب أولوياتك والبحث عن فرصة عمل أفضل، لا داعى لإجبار نفسك أكثر من ذلك على الاحتفاظ بمهنة لا تحبها أو لا يمكنك تطوير نفسك فيها، وحاول تمارس هواياتك التى لم تعد تمارسها وابحث عن مهنة ووظيفة أفضل تعبر عنك وتبرز قدراتك ومهاراتك التى لا تستخدمها فى مجال عملك الحالى.>حياتك العاطفية مستقرة وتسير فى طريق صحيح، فطيبة قلبك وطرافتك تحل جميع الأزمات وتقرب حبيبك أكثر منك، فاهتمامك بحبيبك طوال الفترة الماضية ساهم فى زيادة محبته لك ورغبته الدائمة فى إسعادك، لذا استمر فى مراعاة مشاعر حبيبك وتقديرها والاستماع لمشاكله لتتمكن من الحفاظ على هذه العلاقة الجميلة التى تجمعكما.

الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص محبون للحياة يرغبون فى عيش كل لحظات الحياة والاستمتاع بها على أقصى وجه، فهم الأكثر تقبلاً لمصاعب الحياة، فإذا كنت تريد الحصول على طاقة إيجابية فعليك بكسب ود أحد أصحاب برج الجدى، أما حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فإن اليوم ستشعر بالهدوء النفس والاستقرار الذى كنت تحلم به، وربما تحصل على إجازة من العمل تغير من مزاجك بشكل كبير.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/22

>عليك التفكير فى عملك بعض الشىء، فحبك للخروج واللهو يفقدك تركيزك ويؤثر على خططك وعملك، فلا تدع منافسينك يتفوقون عليك، ركز خلال الأيام المقبلة على التفوق فى العمل والجد والاجتهاد بشكل أكبر لتحصل على تقدير رئيسك وزملائك فى العمل، وتغير انطباعاتهم السيئة التى رسختها بسبب إهمالك وتقصير فى العمل واضطرارهم لتصليح أخطائك وتحمل نتائج إهمالك فى العمل طيلة الأسابيع القليلة الماضية.>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها بفضل اعتنائك بشريك حياتك فى الفترة الماضية، حيث استطعت بفضل ذكائك وحس المرح والفكاهة التى تملكها، ترسيخ علاقتك بشريك حياتك بشكل كبير، لذا استمر على هذا المنهج وطور من نفسك لتحافظ على شريك حياتك طوال العمر.

جاذبية كبيرة تميز شخصيات برج الحوت، حيث يتميزون بالغموض الذى يشد الجميع إليهم، فيرغبون فى اكتشاف شخصياتهم والتعرف عليهم بشكل أعمق وأكبر، فعلى عكس الانطباع الأول فهم يتميزون بشخصيات اجتماعية قادرة على التعامل مع كل أنماط البشر، أما عن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم هو الأنسب لمناقشة العديد من الفرص الجديدة التى تلوح فى الأفق وتظهر أمامك، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار الصائب.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/22

>حياتك العملية تسير وفق الخطط التى وضعتها منذ فترة، فستتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال فترة المقبلة، لذا عليك التفكير بجد واجتهاد فى الأيام القليلة الماضية حتى تحقق ما كنت تحلم به منذ فترة وتصل إلى أحلامك وطموحاتك، لا تدع اليأس يتسرب إليك، بل تفاءل حتى تصل إلى طموحاتك وأحلامك، فالإنجازات تتطلب الكثير من الصبر والتحمل.>غيرتك الشديدة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، ولذا عليك أن تعطيه القليل من الثقة والتحدث معه وتعريفه أن غيرتك الشديدة نتاج لحبك الشديد له وخوفك عليه، لكن عليك الانتباه فهناك شعرة بين الغيرة والشك، فلا تتمادى أو تتجاوز الحد المسوح حتى لا تفقد حبيبك وتندم فيما بعد بعد فوات الأوان.

يتمتع أصحاب هذا البرج بشخصياتهم المرحة التى تنظر للحياة بشكل إيجابى فى كل الظروف، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يتميزون بطيبة قلبهم وحنانهم المفرض الذى يلاحظه الجميع من حولهم، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم يشهد العديد من الأحداث المفرحة التى ستزيدك من تفاؤلك بالمستقبل ورغبتك فى المضى قدمًا وتحمل المشكلات التى ستواجهها فى طريقك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة الاجتماعية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>حياتك العملية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بسبب اهتمامك بالترويح عن نفسك والخروج فى العديد من النزهات فى الكثير من الأماكن المختلفة التى لم تزورها من قبل، فاستماعك للعديد من نصائح أصدقائك بضرورة التغيير من حياتك بعض الشىء ساهم فى تعرفك على أشخاص جدد يشاركونك نفس الهوايات والاهتمامات.>حياتك العاطفية على المحك وتشهد العديد من التوترات والاضطرابات، فمزاج السيئ والمتقبل يجعلانك غير قادر على تقبل الأحداث اليومية والمشكلات التى تتعرض لها فى حياتك العملية والاجتماعية، لذا عليك اتخاذ القرار الصحيح وهو التحدث مع حبيبك وإصلاح ما بينكم أو إنهاء هذه العلاقة فى أسرع وقت ممكن حتى لا تؤثر أكثر على حياتك.