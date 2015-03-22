خادم الحرمين يستقبل محمد بن زايد ومسؤولين خليجيين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في قصر العوجا بالدرعية، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين .

والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، الذين قدموا للسلام على خادم الشريفين في إطار الزيارات الأخوية وبحث مجمل الأحداث في المنطقة ومستجدات الأوضاع في اليمن.

واصطحب خادم الحرمين الشريفين إخوانه في جولة في أرجاء قصر العوجا شاهدوا خلالها العديد من الصور التاريخية للملك عبدالعزيز، رحمه الله، واطلعوا على القطع الأثرية التاريخية التي يحتويها القصر، ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة على مائدة خادم الحرمين الشريفين.

قادة

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً في الرياض ضم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية .

والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت.

وتم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وعلى وجه الخصوص في الجمهورية اليمنية.

وقد أبدى المجتمعون قلقهم من تطورات الأحداث وخطورة تداعياتها وحذروا من انزلاق اليمن في نفق مظلم سيترتب عليه عواقب وخيمة ليس على اليمن فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

دعم

وأكد المجتمعون على مواقف القادة الداعمة للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وللشعب اليمني الشقيق واستعدادهم لبذل كافة الجهود لدعم أمن اليمن واستقراره حيث ان أمن دول مجلس التعاون وأمن اليمن هو كل لا يتجزأ.

كما تم التأكيد على أهمية الاستعجال في الاستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي لعقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره وبما يحقق الأهداف التي أبداها الرئيس عبدربه منصور هادي في رسالته الموجهة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وصول

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق أمس للرياض، حيث استقبله الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال والمأدبة الأمراء، كما حضرها الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وعلي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

ومحمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وحضر الاجتماع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين الخليجيين.