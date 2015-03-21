أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح عاشور: لم يحدث أى شغب بحفل عيد الأم وانتهى بنجاح

Google+ Print
سامح عاشور: لم يحدث أى شغب بحفل عيد الأم وانتهى بنجاح سامح عاشور: لم يحدث أى شغب بحفل عيد الأم وانتهى بنجاح
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن حفل تكريم 1000 أم مثالية بنادى الأسمرات فى المقطم، لم يشهد أى حالات شغب أو تشاجر، أو خلافات بين الحضور، مضيفًا فى تصريحات إعلامية، إن المؤتمر قد انتهى مساء اليوم بنجاح.

كان سامح عاشور نقيب المحامين، قد كرم عددًا من أمهات أهالى المقطم وذلك خلال الحفل الذى أقامه سامح عاشور مساء اليوم السبت، بحضور الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى والشاعر هشام الجخ ومحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للحفل ومنحهم دروع تكريم، بمناسبة مشاركتهم فى احتفالية عيد الأم، وتم إجراء سحب على 5 رحلات عمرة شاملة السفر والإقامة و15 جائزة عبارة عن أجهزة كهربائية.


>- سامح عاشور يكرم 1000سيدة فى احتفالية عيد الأم بحى الأسمرات فى المقطم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365