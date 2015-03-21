سامح عاشور: لم يحدث أى شغب بحفل عيد الأم وانتهى بنجاح

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن حفل تكريم 1000 أم مثالية بنادى الأسمرات فى المقطم، لم يشهد أى حالات شغب أو تشاجر، أو خلافات بين الحضور، مضيفًا فى تصريحات إعلامية، إن المؤتمر قد انتهى مساء اليوم بنجاح.

كان سامح عاشور نقيب المحامين، قد كرم عددًا من أمهات أهالى المقطم وذلك خلال الحفل الذى أقامه سامح عاشور مساء اليوم السبت، بحضور الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى والشاعر هشام الجخ ومحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للحفل ومنحهم دروع تكريم، بمناسبة مشاركتهم فى احتفالية عيد الأم، وتم إجراء سحب على 5 رحلات عمرة شاملة السفر والإقامة و15 جائزة عبارة عن أجهزة كهربائية.

- سامح عاشور يكرم 1000سيدة فى احتفالية عيد الأم بحى الأسمرات فى المقطم