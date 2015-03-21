صورة أشلاء أحد إرهابيى قنبلة الحماية المدنية بالإبراهيمية فى الشرقية

حصل "اليوم السابع" على أول صور لأشلاء إرهابيين لقى مصرعهما أثناء قيامهما بزرع قنبلة شديدة الانفجار بجراج سيارات النظافة بمجلس مدينة الإبراهيمية بالقرب من مبنى الحماية المدنية، مما أسفر عن مصرع اثنين منهما وبتر رجل الثالث.

- انفجار بجوار مبنى الحماية المدنية بالإبراهيمية بالشرقية

- وفاة شخصين فى انفجار مبنى الحماية المدنية بالإبراهيمية بالشرقية (تحديث)

– مدير أمن الشرقية: القتيلان فى انفجار الحماية المدنية هما من زرعا القنبلة

- مصدر أمنى: أحد مصابيى انفجار الشرقية هو ابن قيادى إخوانى من قرية الحلوات

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