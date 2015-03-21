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صورة أشلاء أحد إرهابيى قنبلة الحماية المدنية بالإبراهيمية فى الشرقية

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صورة أشلاء أحد إرهابيى قنبلة الحماية المدنية بالإبراهيمية فى الشرقية صورة أشلاء أحد إرهابيى قنبلة الحماية المدنية بالإبراهيمية فى الشرقية
حصل "اليوم السابع" على أول صور لأشلاء إرهابيين لقى مصرعهما أثناء قيامهما بزرع قنبلة شديدة الانفجار بجراج سيارات النظافة بمجلس مدينة الإبراهيمية بالقرب من مبنى الحماية المدنية، مما أسفر عن مصرع اثنين منهما وبتر رجل الثالث.

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