استشارى أمراض قلب: الإصابة بالدهون الثلاثية تعرضك لتصلب الشرايين

ارتفاع الدهون الثلاثية يسبب الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية:

يتبع الكثيرون أنظمة غذائية خاطئة تحتوى على الدهون ، ما ينتج عنها الإصابة بالأمراض، ومنها ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية فى الدم.>ومن جانبه يوضح الدكتور خالد التهامى استشارى أمراض القلب ورئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى دار الشفاء أن الدهون الثلاثية، توجد بشكل طبيعى فى الدم حتى تعطى طاقة للجسم، ومعدلها الطبيعى أقل من 200، وفى حالة ارتفاعها عن هذا المعدل تسبب الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم، ويكون مرضى السكر والسمنة أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

يشير د.خالد التهامى إلى أنه عند الإصابة بالدهون الثلاثية لا تظهر لها أى أعراض، وتتم معرفة زيادة نسبتها فى الدم من خلال التحاليل الخاصة بمستوى الدهون الثلاثية فى الدم، لافتا إلى أن أهم الأسباب المؤدية للإصابة بها تناول أكل غير صحى، خصوصا الدهون الحيوانية والسمنة المفرطة ومرض السكر.

طرق العلاج والوقاية من الدهون الثلاثية:

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>يضيف استشارى أمراض القلب أن علاج الدهون الثلاثية، يكون من خلال اتباع نظام غذائى يعتمد على وجبة غذائية تحتوى على الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى زيت الزيتون، مع ضرورة ممارسة الرياضة وتناول فيتامين سى الذى يساعد على نقص نسبة الدهون الثلاثية بجميع أشكالها.

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