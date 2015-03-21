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جاريدو يختار لـ في الجول.. اللاعب الذي يتمنى ضمه من نجوم الدوري المصري

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جاريدو يختار لـ في الجول.. اللاعب الذي يتمنى ضمه من نجوم الدوري المصري جاريدو يختار لـ في الجول.. اللاعب الذي يتمنى ضمه من نجوم الدوري المصري

لو هناك لاعب واحد يمكن لخوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي جلبه من أندية الدوري المصري، من سيكون؟ المدرب الإسباني أجاب لـFilGoal.com على هذا السؤال.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع المدرب الذي قاد كتيبة الأهلي للفوز بكأس السوبر المحلي، وبالكونفدرالية الإفريقية.

وينشر FilGoal.com الحوار قريبا.. فانتظروا جاريدو يتحدث عن كل ما يخص رحلته حتى الآن مع الأهلي، من نجوم، وتجربة أوروبية، وصدمة مباراة الاتحاد السكندري، والوعد باللقب المحبب للشياطين.

أما الآن، فدعونا نعرف.. من اللاعب الذي يحبه جاريدو في الدوري من خارج الأهلي؟ ولماذا؟

 

يجيب جاريدو "هو اللاعب رقم 14 في الزمالك".

وتابع الإسباني "أيمن حفني اسمه.. هو لاعب جيد جدا، ومهاراته كبيرة".

وكان أيمن حفني قد سجل هدفا في مرمى الأهلي، قبل أن يتعادل وليد سليمان للشياطين الحمر..

انتظروا الحوار كاملا على FilGoal.com قريبا..

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