تريزيجيه يكشف امتلاكه أكثر من عرض للاحتراف

أكد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب خط وسط الأهلي أنه يمتلك عروضا للاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح تريزيجيه من الركائز الأساسية لخط وسط الأهلي تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو خلال الموسم الجاري.

وأوضح اللاعب في تصريحاته التليفزيونية أن الكلمة الأولى والأخيرة في مسألة احترافه تعود لمسؤولي النادي الأهلي، وأنه سوف يفعل ما يطلب منه.

في الوقت ذاته قال لاعب النادي الأهلي أنه فور عودته مع بعثة المنتخب الأوليمبي من بوروندي، سوف ينضم لنظيره الأول استعدادا لخوض لقاء غينيا الاستوائية الودي.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفا في مرمى بوروندي، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأوليمبي بهدفين دون رد، في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.