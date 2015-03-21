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باسم مرسي: انتقال مؤمن زكريا للأهلي يذكرني بفيجو

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باسم مرسي: انتقال مؤمن زكريا للأهلي يذكرني بفيجو باسم مرسي: انتقال مؤمن زكريا للأهلي يذكرني بفيجو

"موقف مؤمن زكريا من الانتقال للأهلي مماثل لما قام به لويس فيجو" هكذا تحدث باسم مرسي مهاجم الزمالك عن زميله السابق في الفريق مؤمن زكريا.

زكريا انضم للأهلي قادما من إنبي بعد انتهاء إعارته مع الزمالك التي امتدت لعام ونصف.

وأكد مرسي في تصريحاته التليفزيونية أنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين مؤمن بعد انتقاله لصفوف الغريم التقليدي".

وأوضح"هو انتقل لنادي كبير، وموقفه مثل لويس فيجو الذي رحل عن برشلونة متجها إلى ريال مدريد".

وكان فيجو قد رحل بشكل مباشر عن برشلونة عام 2000 لينضم بشكل مباشر إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع الفريق الكتالوني.

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