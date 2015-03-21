ناجي: لا أحد يحب الحضري مثلي .. والحديث عن حارس المنتخب سابق لأوانه

رفض أحمد ناجي مدرب حراس المرمى للمنتخب المصري الكشف عن أسباب عدم استدعاء عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي لمعسكر الفراعنة.

المنتخب المصري يخوض معسكرا مع مديره الفني الجديد هيكتور كوبر استعدادا للسفر إلى المغرب لملاقاة غينيا الاستوائية وديا.

وطالب ناجي في تصريحاته التليفزيونية وسائل الإعلام بدعم المنتخب وجهازه الفني، وعدم التحدث عن وجود أزمات مع الحضري.

وأضاف"لا أحد يحب الحضري مثلي، لقد عملنا سويا لـ10 سنوات، أتمنى له التوفيق، وادعموا فقط الحراس الحاليين".

وبسؤاله عن إذا كان هناك ترتيب معين للحراس الحاليين، ومن سيكون أساسيا في الفترة المقبلة، شدد مدرب الحراس السابق بالنادي الأهلي أن هذا الحديث سابق لأوانه.

يذكر أن قائمة المنتخب التي تستعد لملاقاة غينيا الاستوائية تضم ثلاثة حراس هم شريف إكرامي، أحمد الشناوي، وعلي لطفي.